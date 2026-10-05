به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، فرماندار فاریاب در ارتباط تلفنی اعلام کرد : این حادثه پیش از ظهر امروز در معدن کروم بیدوئیه فاریاب رخ داد؛ و گروههای امدادی هلال احمر با تجهیزات نجات و آمبولانس به همراه مسئولان محلی و نیروهای انتظامی در حال امداد رسانی به دو حادثه دیده هستند.

حسینی افزود: بارش شدید باران، کوهستانی و سختگذر بودن بودن و نبود آنتن دهی مناسب برای ارتباط تلفنی عملیات امداد رسانی و اطلاع رسانی را کُند کرده است.

اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.