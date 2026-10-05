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در پی محبوس شدن دو معدنچی در حادثه ریزش معدن کروم بیدوئیه در شهرستان فاریاب، گروههای امدادی هلال احمر در حال عملیات جستوجو هستند.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، فرماندار فاریاب در ارتباط تلفنی اعلام کرد : این حادثه پیش از ظهر امروز در معدن کروم بیدوئیه فاریاب رخ داد؛ و گروههای امدادی هلال احمر با تجهیزات نجات و آمبولانس به همراه مسئولان محلی و نیروهای انتظامی در حال امداد رسانی به دو حادثه دیده هستند.
حسینی افزود: بارش شدید باران، کوهستانی و سختگذر بودن بودن و نبود آنتن دهی مناسب برای ارتباط تلفنی عملیات امداد رسانی و اطلاع رسانی را کُند کرده است.
اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.