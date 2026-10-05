به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شهردار تهران در گفتگو با شبکه خبر با اشاره به طرح ثبیت نرخ تورم در تهران گفت: به منظور ارزان سازی قیمت برخی اقلام و استمرار خدمت مقرر شد دوازده قلم کالا برای شش ماه با قیمت حداقل پنج تا پنجاه درصد زیرقیمت امروز بازار، تامین و در اختیار خانواده ها قرار بگیرد .

علیرضا زاکانی با بیان اینکه این کالاها براساس خانوار و کدملی سرپرست خانوار به همه ساکنان تهران ارائه می شود، افزود: این اقلام غیر از روغن و شکر که قیمت تضمینی دارد و همین قیمت تضمینی برای شش ماه لحاظ و حفظ خواهد شد شامل برنج ، گوشت، ماکارونی، روغن، شکر، خرما، سویا، عدس، لوبیا چیتی، لوبیا قرمز، نخود و لپه است.

شهردار تهران تصریح کرد: سرپرستان خانوار می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی شهرزاد برای دریافت اقلام مورد نظر اقدام کنند .

وی با تاکید بر اینکه این سهمیه به صورت ماهانه قابل دریافت است گفت: شهروندان می توانند برای خرید کالاهای تخصیص داده شده به میادین میوه و تره بار و فروشگاههای شهروند مراجعه کنند و یا با مراجعه به سایت شهرزاد و خرید اینترنتی این اقلام را درب منزل تحویل بگیرند.

علیرضا زاکانی با اشاره به اینکه در ماه جاری سه قلم کالا شامل مرغ، رب گوجه و پنیر به این دوازده قلم اضافه می شود گفت: این بسته کامل برای شش ماه در نظر گرفته شده است .

شهردار تهران تصریح کرد در گفتگو با رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت مقرر شده است تا با کمک دولت و تشکیل یک کمیته 5 نفره، این طرح در کل کشور اجرا شود.