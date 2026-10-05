به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز ، رییس دانشگاه خوارزمی که میزبان این مراسم بود با تاکید بر اینکه دانشگاه علاوه بر تولید علم ؛ کانون تولید قدرت ملی و سرمایه اجتماعی نیز هست، گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری، ایران اسلامی به مشارکت دانشگاهیان برای عبور از بحران‌ها و ساختن آینده‌ای روشن برای کشور نیازمند است.

عبداللهی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشگاهی و دانشمندان هسته‌ای ، افزود: اگرچه نخستین احساس ما در مواجهه با شهادت فرهیختگان، غم و اندوه است اما معتقدیم بزرگترین ادای احترام به آن به حق پیوستگان که جان فدای واقعی بودند، تداوم مسیری است که آنان برای ما ایجاد کرده‌اند و این مسیر را قبل از ما پیموده اند

وی با بیان اینکه دانشگاه کانون تولید قدرت ملی و ثروت است، افزود: در جهان امروز، قدرت واقعی یک کشور در توانایی تولید دانش، فناوری و تربیت نیروی انسانی کارآمد و باانگیزه است

در ادامه این مراسم دانشجویان با شعارهای مرگ بر آمریکا مرگ بر اسرائیل و دانشجو بیدار است از ذلت بیزار است ؛ با آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی تجدید پیمان کردند