در چهارمین روز از هفته نیروی انتظامی، نشست مشترک فرماندهی انتظامی و اتاق اصناف مرکز فارس با هدف بررسی راهکار‌های تقویت تعاملات و حمایت از کسب و کار‌های اقتصادی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در چهارمین روز از هفته نیروی انتظامی، نشست مشترک فرماندهی انتظامی استان فارس و اتاق اصناف مرکز فارس با هدف بررسی راهکار‌های تقویت تعاملات و حمایت از کسب‌وکار‌های اقتصادی برگزار شد.

سردار ملکی، فرمانده انتظامی استان فارس در این نشست با تأکید بر حمایت همه‌جانبه از اصناف بیان کرد: نیروی انتظامی همواره در کنار فعالان اقتصادی است و تلاش می‌کند با همکاری و هم‌افزایی، شرایطی امن برای رونق کسب و کار و رفاه مردم فراهم کند.

وی با اشاره به اهمیت نظارت بر فعالیت‌های صنفی، خواستار همکاری بیشتر رؤسای اتحادیه‌ها با پلیس امنیت برای صیانت از حقوق شهروندان شد.

جوانمردی، رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس، نیز با اشاره به پیوند ناگسستنی امنیت و فعالیت‌های اقتصادی اظهار داشت: انجام کسب و کار در بستری غیر از امنیت امکان‌پذیر نیست و نیروی انتظامی نقشی تأثیرگذار در پایداری این بستر ایفا می‌کند.

در ادامه، سردار رادان، فرمانده کل انتظامی کشور، در ارتباطی وبیناری با حاضران، اصناف را «افسران اقتصادی» کشور خواند و گفت: رویکرد نیروی انتظامی حمایت از اصناف است و تمامی تلاش خود را به‌کار می‌گیریم تا کسب و کار‌ها زیر سایه امنیت برای رفاه مردم انجام شود.

در پایان این نشست، رئیس اتاق اصناف و رؤسای اتحادیه‌ها، به پاس تلاش‌های یک‌ساله فرماندهی انتظامی استان فارس در برقراری امنیت، از سردار ملکی تقدیر کردند.