مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت : بر اساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، طی امروز و فردا همچنان در ارتفاعات استان احتمال رگبار‌های نقطه‌ای و رعدوبرق دور از انتظار نیست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری بیان کرد : سرعت وزش باد طی امروز و فردا (بویژه بعد از ظهر امروز) در نیمه جنوبی (بویژه جنوب شرق) و بخش‌های مرکزی استان در حد متوسط تا نسبتاً شدید و همراه با تندباد لحظه‌ای خواهد بود، لذا طی ساعاتی از بعد از ظهر احتمال برخاستن گردوغبار محلی نیز وجود دارد.

وی افزود : جریانات مرطوب جنوبی طی صبحگاه چهارشنبه در سواحل و مناطق جنوب شرقی استان سبب افزایش رطوبت و شرجی خواهد شد. طی امروز تا روز چهارشنبه روند افزایش ملایم دما در سطح استان پیش بینی می‌شود. شمال خلیج فارس نیز تا اواسط وقت فردا مواج است.

در شبانه روز گذشته امیدیه با دمای ۴۱.۸ و دزپارت با دمای ۲۰ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در شبانه روز گذشته اهواز (فرودگاه) به بیشینه دمای ۳۸.۹ و کمینه دمای ۲۸.۲ درجه سانتیگراد رسیده است.