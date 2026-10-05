مجمع عمومی سالیانه فدراسیون تنیس روی میز به ریاست فریبا محمدیان معاون بانوان وزارت ورزش و جوانان، برگزار شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مجمع عمومی سالیانه فدراسیون تنیس روی میز، امروز دوشنبه به ریاست فریبا محمدیان و با حضور مهرداد علیقارداشی، رئیس فدراسیون، کامیار سلطانی رئیس دفتر امور مشترک فدراسیون‌ها و اعضای مجمع برگزار شد.

در این مجمع روسای هیئت‌های استانی و سایر اعضا به‌صورت حضوری و برخط در این نشست حضور داشتند.

در مجمع سالیانه فدراسیون، گزارش عملکرد سال ۱۴۰۴ فدراسیون تنیس روی میز به اعضا ارائه شد و مهم‌ترین موضوعات مالی، اجرایی و برنامه‌های توسعه‌ای این رشته مورد بررسی قرار گرفت.

مهرداد علیقارداشی، رئیس فدراسیون تنیس روی میز، در ابتدای سخنان خود با تبریک موفقیت کاروان ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا به مقام عالی وزارت ورزش و جوانان، افزایش شش مدال طلای کاروان نسبت به دوره گذشته را حاصل مدیریت هوشمندانه و تلاش مجموعه ورزش کشور دانست. وی همچنین حضور مدال طلای بانوان در سبد مدالی ایران را از نکات ارزشمند این دوره عنوان کرد.

رئیس فدراسیون با اشاره به مدال ارزشمند و تاریخ‌سازی نوشاد عالمیان در ناگویا، این موفقیت را از دستاورد‌های مهم تنیس روی میز ایران در بازی‌های آسیایی برشمرد.

علیقارداشی در ادامه، به مرور افتخارات سال گذشته پرداخت و از مدال طلای آسیایی یاسین شعاری، قهرمانی تیم پسران ایران در رقابت‌های ژیمنازیاد با پیروزی مقابل چین، نایب‌قهرمانی تیم دختران پس از دیدار با چین و کسب دو مدال برنز انفرادی در این رقابت‌ها یاد کرد.

وی همچنین با اشاره به عملکرد موفق تیم ملی بانوان در بازی‌های کشور‌های اسلامی و کسب دو مدال طلا و دو برنز، گفت: ندا شهسواری با کسب دو مدال طلا و یک برنز، پرافتخارترین ورزشکار کاروان ایران در این رقابت‌ها بود.

در گزارش خزانه دار، احسان اله اشفیعی خزانه دار فدراسیون با ارائه توضیحاتی درباره صورت‌های مالی سال گذشته، اعلام کرد که حقوق کارکنان در چهار سال گذشته از محل درآمد‌های فدراسیون پرداخت شده است.

فریبا محمدیان، رئیس مجمع، نیز ضمن خوشامدگویی به اعضا و قدردانی از تلاش‌های رؤسای فدراسیون‌ها، به افتخارآفرینی نوشاد عالمیان و سهم قابل‌توجه تنیس روی میز در موفقیت‌های کاروان ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا اشاره کرد.

وی همچنین دستور پیگیری مشکلات مطرح‌شده از سوی هیئت‌های استانی، از جمله هیئت تنیس روی میز استان بوشهر، را صادر کرد.

همچنین با رای اعضای مجمع با استعفای احسان اله اشفیعی از سمت خزانه داری فدراسیون موافقت شد و رئیس فدراسیون از خدمات چندساله و تلاش‌های خالصانه وی در دوران تصدی خزانه‌داری فدراسیون تکریم و قدردانی کرد.

در پایان نیز به پیشنهاد مهرداد علی قارداشی رئیس فدراسیون، نرگس غنیمی که پیش از ازین به عنوان سرپرست خزانه داری مشغول بود با رأی اعضای مجمع به عنوان خزانه دار جدید فدراسیون منصوب شد.