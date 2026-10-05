به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مسابقات جایزه بزرگ آمادگی جسمانی قهرمانی مازندران با حضور حدود ۱۰۰ ورزشکار از ۱۰ شهرستان استان به میزبانی شهرستان بهشهر برگزار شد.

اکبرزاده دبیر هیأت آمادگی جسمانی مازندران گفت: این رقابت‌ها به همت هیأت آمادگی جسمانی استان و با تلاش هیأت آمادگی جسمانی شهرستان بهشهر برگزار شد.

وی افزود: توسعه و ترویج ورزش آمادگی جسمانی، شناسایی استعداد‌های برتر و ایجاد انگیزه رقابتی میان ورزشکاران از اهداف برگزاری این مسابقات است.

موسی سجادی رئیس ورزش آمادگی جسمانی بهشهر نیز گفت: این دوره از مسابقات در سطح مطلوبی برگزار شد و ورزشکاران ۱۰ شهرستان استان در آن به رقابت پرداختند.

وی افزود: با تلاش قدمی، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بهشهر، پیوسته، رئیس هیأت آمادگی جسمانی مازندران و تیم فنی مسابقات، این رقابت‌ها در سطح مطلوبی در حال برگزاری است.

سجادی ابراز امیدواری کرد با توجه به استقبال ورزشکاران و کیفیت برگزاری، زمینه برگزاری گسترده‌تر این مسابقات در سطح استان و شهرستان‌ها فراهم شود.