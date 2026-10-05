فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی گفت: دشمن به دنبال حاشیه سازی و فشار بر بازار و جریان سازی است، اما مردم و فعالان اقتصادی استان این بار هم توطئه دشمن را نقش بر آب خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، سردار علی محمدی در جلسه هم اندیشی اتاق اصناف و فعالان اقتصادی با قدردانی از روسای اتاق اصناف گفت: دشمن در جنگ نظامی شکست خورده و رو به جنگ اقتصادی آورده است، اما باید با کمک هم مشکلات اقتصادی را با وحدت و همدلی بر طرف کنیم.

وی اظهار کرد: یادمان باشد برای امنیت این کشور چه کسانی را از دست دادیم؛ از بچه‌ها و دانش آموزان میناب تا فرماندهان و قائد شهید اُمّت و اگر شما ما را به عنوان افسران میدان جنگ خطاب می‌کنید و ما شما عزیزان، فعالان اصناف و بازار را افسران جنگ اقتصادی خطاب می‌کنیم، یادمان باشد شأن و اصل معنی افسر، «سربازی» است.

فرمانده انتظامی استان با اشاره به نقش بازاریان و فعالان اصناف در شکست دشمن ادامه داد: امروز دشمن به جنگ اقتصادی متوسل شده است، اما در چنین شرایطی شما عزیزان به نقش و جایگاه خود واقف بوده و هستید البته این نقش و جایگاه شما عزیزان را دشمن هم می‌داند، اما شما بازاریان لانچرزن‌های جنگ اقتصادی هستید. وی خطاب به فعالان اقتصادی، بازار و اصناف تاکید کرد: در کنار شما، با شما و پشتیبان شما عزیزان هستیم.

مدیر کل صمت استان هم از زحمات فرمانده انتظامی استان و نیرو‌های انتظامی که امنیت را به استان هدیه داده‌اند تشکر کرد و از بازایان خواست در برابر برخی سودجویان و احتکار کنندگان نقش فعال خود را ایفا کنند.

صابر پرنیان همچنین از حمایت پلیس از اصناف خوشنام قدردانی کرد و گفت: سربازان فداکار، اصناف معتمد و افسران اقتصادی پای کار هستند و اجازه نخواهند داد عده‌ای اصناف نما باعث ایجاد اختلال در بازار شوند.

حسن علیمحمدی، رئیس اتاق اصناف تبریز هم با اشاره به اینکه بازاریان در بحران‌های متعدد مثل کرونا و جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه همیشه پشت نظام بوده و حمایت خود را دریغ نکرده‌اند گفت: اولین بیانه اتاق اصناف تبریز با جدا کردن صف اصناف از اغتشاشگران حمایت خود را از نظام ثابت کردند.

در پایان این جلسه از اصناف و روأسای اتاق اصناف تجلیل به عمل آمد.