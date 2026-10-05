به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بنا بر اعلام مرکز رسانه قوه قضائیه، در کودتای ۱۸ دی‌ ۱۴۰۴ در اصفهان، چهار نفر از مأموران نیروی انتظامی و حافظان امنیت به طرز فجیعانه‌ای به شهادت رسیدند.



مطابق مستندات و محتویات پرونده، در این حوادث، گروهی از آشوبگران با در اختیار داشتن سلاح گرم و انواع سلاح‌های سرد از جمله قمه، چاقو، تبر و قداره و همچنین مواد آتش‌زا و کوکتل مولوتوف، ضمن تخریب گسترده اموال عمومی و خصوصی، به مردم و نیروهای حافظ امنیت حمله کرده و با آتش زدن ساختمان‌ها، کلانتری و اماکن عمومی، فضای منطقه را به صحنه‌ای از رعب و ناامنی تبدیل کردند.



در این حملات، مأموران نیروی انتظامی که برای برقراری نظم و امنیت در محل حضور داشتند، هدف حمله قرار گرفته و به طرز فجیعانه‌ای به شهادت رسیدند و پس از شهادت نیز به پیکر آنان هتک حرمت شد. با توجه به اظهارات متهمان دستگیرشده، تصاویر مشرف به محل و اظهارات مطلعین، جنایتکاران در طول مدت این سه ساعت مشغول هتک حرمت و رقص و پایکوبی بر بالای پیکر مطهر شهدا بوده‌اند.



روایت شاهدان از نقش علیرضا سپاهی در آتش زدن مأمور پلیس

فردی که از او به عنوان مهم‌ترین عامل این جنایت فجیع نام برده می‌شود، علیرضا سپاهی است. علیرضا سپاهی که پیش‌تر به دروغ ادعا شده بود پیش از اجرای حکم اعدام دچار سکته قلبی و راهی بیمارستان شده بود، فردی است که زیر مأمور شهید نیروی انتظامی فندک کشیده و او را زنده‌زنده آتش زد.



علیرضا سپاهی پس از شناسایی، با رؤیت مأموران قصد فرار از راه پشت‌بام را داشته که مأمورین به تعقیب او پرداخته و در حال تعقیب و گریز به او تیراندازی شده و دستگیر می‌شود. در بازرسی از منزل علیرضا سپاهی، چهار تیغه قداره، ۵ تیغه چاقو، شوکر، یک قبضه تبر، باتوم فلزی و... کشف شد.



وی در اظهارات خود نزد بازپرس بیان کرده است از طریق ماهواره و شبکه اینترنشنال از فراخوان حضور در خیابان‌ها مطلع شده و براساس پروتکل‌های امنیتی که در اینترنشنال عنوان شده بود، از قبیل زدن ماسک و پوشاندن صورت، در خیابان حاضر شده است.



شاهد عینی: علیرضا و ابوالفضل سپاهی سردسته بودند

یکی از متهمان پرونده و شاهدان عینی درباره نقش علیرضا و ابوالفضل سپاهی و خانواده آنها در جنایت گفته است: «علیرضا سپاهی با تعدادی از اعضای خانواده‌اش که با قداره بود و همه ماسک داشتند، در اغتشاشات حضور داشتند. علیرضا و ابوالفضل سردسته بودند. علیرضا و ابوالفضل لاستیک‌ها را با هم در چهارراه بهاران آتش زدند. تابلوها را می‌کندند و خیابان بسته بود. ابوالفضل مأمور یگان را از موتور پیاده کرد و یک چاقو به کتفش زد و برد سمت تابلو. او را روی زمین می‌کشیدند. ابوالفضل او را گرفت و علیرضا یک طناب از یقه‌اش بیرون آورد، بست و یک بطری آب معدنی بنزین به سرتاپای مأمور ریخت. علیرضا سپاهی یک فندک از پای او گرفت و او را در حالی که زنده بود آتش زد.»



این شاهد عینی گفته است: «علیرضا و ابوالفضل به سمت مأمور دیگر رفتند و لباس‌هایش را درآوردند. او را می‌زدند و به سمت فضای سبز کشاندند. کلاه و لباس مأمور را علیرضا پرت کرد آن طرف و تلفن مأمور را که داشت زنگ می‌خورد برداشت و جواب داد. بعد برگشت سمت فضای سبز به طرف مأمور و بنزین تو همان بطری و توی یقه‌اش بود که یک مرتبه آتش بلند شد. »



نقش علیرضا رئیسی در جنایت

علیرضا رئیسی، متهم دیگر پرونده بود که وی نیز نقش بسزایی در جنایت علیه مأموران پلیس داشت. نامبرده حضور فعالی در اغتشاشات داشته و در روزهای ۱۰، ۱۲، ۱۷ و ۱۸ دی‌ سال ۱۴۰۴ در اغتشاشات اصفهان حضور داشته است.



علیرضا رئیسی در جریان حادثه تلفن همراه را با خود به صحنه جنایت برده بوده و مکالمات وی جزئیات جنایت را مشخص کرد. وی در تماس با فردی به نام رامین گفته است: «رامین کجایی ... مامورا رو وسط خیابون آتیش زدیم، ناموسا تیر کردیم . مطهری ده تا مامور آتیش زدیم ...، کشتیمشون رامین.»



رئیسی مجدداً تماس دیگری برقرار کرده و می‌گوید: «ما مفتح مامورا رو کشتیمشون- تیر کردیم . کشتیمشون همه را.»



محتویات تلفن همراه علیرضا رئیسی نیز مؤید اقدامات نامبرده در اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار و ارتباط با رسانه‌های وابسته به رژیم صهیونیستی در فضای مجازی بوده است. محتویات استخراج‌شده از گوشی محکوم‌علیه نشان می‌دهد علیرضا رئیسی تصاویر و فیلم‌های مرتبط با اغتشاشات را به رسانه‌هایی از قبیل اسرائیل به فارسی، اینترنشنال و من‌وتو ارسال کرده است.



رسیدگی قضایی و تأیید احکام در دیوان عالی کشور

پس از دستگیری علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی، پرونده در دستگاه قضایی مورد رسیدگی قرار گرفت. نکته قابل توجه در پرونده این جنایت، اعتراف اکثریت متهمان نسبت به یکدیگر است، به طوری که بیست نفر از متهمین در بازسازی صحنه شهادت حاضر شده‌اند و تمام ماجرا را شرح داده‌اند.



در رابطه با علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی نیز، دادگاه براساس گزارش سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی استان اصفهان، صورت‌جلسات مواجهه حضوری متهمان نزد ضابطین قضایی و شعبه بازپرسی، فیلم‌های مشرف به محل حادثه، اظهارات مطلعین از وقایع روز حادثه، تحقیقات محلی، بازسازی صحنه جرم، نتیجه استعلامات پزشکی قانونی و اداره آگاهی، اظهارات متهمین نزد کارشناسان پرونده و شعبه بازپرسی و جلسات مواجهه حضوری نزد ضابط قضایی، اقرار متهمان و دیگر مستندات و شواهد موجود، جرایم مرتکب‌شده از سوی آنها را محرز دانست.



دادگاه، علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی را به جرم عضویت در گروه باغی، محاربه از طریق کشیدن سلاح و ایجاد رعب و وحشت و ناامنی در محیط، افساد فی‌الارض از طریق اقدام علیه تمامیت جسمانی افراد و علیه امنیت ملی به نحوی که موجب اخلال شدید در نظم عمومی و ایجاد ناامنی در حدی وسیع شده، تحریک به جنگ و کشتار و سایر افعال مجرمانه شامل اقدام علیه امنیت ملی به اعدام محکوم کرد.



احکام صادره پس از فرجام‌خواهی متهمان در دیوان عالی کشور نیز بررسی شد که با توجه به مستندات موجود و جنایت فجیع صورت‌گرفته، توسط قضات دیوان عالی کشور نیز تأیید و صبح امروز اجرا شد.