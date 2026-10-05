به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پاول سیرواتکو، پژوهشگر مؤسسه مطالعات آمریکا و کانادا در آکادمی علوم روسیه، در یادداشتی سیاست جدید دولت دونالد ترامپ درباره هوش مصنوعی را از منظر تمرکز قدرت نقد کرده است.

به گزارش RT، ترامپ و مدیران شرکت‌های OpenAI، Anthropic، Nvidia، SpaceX و Meta در کاخ سفید توافقی داوطلبانه برای ایمنی مدل‌های پیشروی هوش مصنوعی امضا کردند. دولت آمریکا همچنین هیئتی نظارتی برای ایمنی این ابزار‌ها تشکیل می‌دهد و بر اساس فرمان اجرایی جدید، در اسناد رسمی قوهٔ مجریه «هوش مصنوعی» به «ابرهوش» (SI) تغییر نام می‌یابد.

سیرواتکو معتقد است این توافق بیش از آن‌که مسئله ساختاری حکمرانی این فناوری را حل کند، در پی تغییر روایت عمومی پیرامون آن است. به نوشته او، امضاکنندگان توافق همان کسانی هستند که تعریف «ایمنی» را تعیین می‌کنند و هدف اصلی نشست، کاهش نگرانی عمومی درباره روایت‌های آخرالزمانی هوش مصنوعی و نارضایتی از مراکز داده بوده است.

تمرکز داده و توان پردازشی

نویسنده استدلال می‌کند توسعه مدل‌های پیشرفته مستلزم تجمیع عظیم داده و توان پردازشی در اختیار شمار محدودی از شرکت‌هاست. از نگاه او، تبدیل آثار و داده‌های تولیدشده توسط افراد به منابع آموزش مدل‌ها و سپس عرضه خروجی آنها به کاربران، نوعی سازوکار متمرکز بازتوزیع دانش ایجاد می‌کند. او این ساختار را با عملکرد یک دولت جمع‌گرا مقایسه می‌کند.

سیرواتکو در ادامه به ایده‌هایی مانند «محاسبات پایه همگانی» اشاره می‌کند که سام آلتمن، مدیرعامل OpenAI، آن را جایگزین «درآمد پایه همگانی» کرده است. بر اساس این ایده، هر انسان باید سهمی برابر از خروجی یک ابررایانه متمرکز را به شکل توکن دریافت کند. مارک زاکربرگ نیز از توزیع برابر قدرت محاسباتی سخن گفته است. نویسنده این رویکرد‌ها را نشانه حرکت به سوی توزیع عمومی ظرفیت محاسباتی می‌داند که به بیان مارکسیستی، بازتوزیع ابزار‌های تولید است.

هشدار درباره تکثر فکری

بخش دیگر یادداشت به تأثیر پاسخ‌های استانداردشده مدل‌ها بر تکثر فکری اختصاص دارد. سیرواتکو با استناد به اظهارات آلتمن که گفته مدل‌های این شرکت را «مثل مجموعه تمام بشریت» آموزش می‌دهند، می‌گوید هدف به‌جای تقویت دیدگاه‌های منحصر‌به‌فرد، ساختن میانگین ریاضی همه است. به گفته او، مدل‌ها به‌طور طراحی‌شده پاسخ‌های بی‌طرف و میانه‌رو تولید می‌کنند و اتکای مداوم کاربران به آنها برای نوشتن و تصمیم‌گیری، به تضعیف تدریجی تفکر مستقل می‌انجامد.

نویسنده همچنین به پیتر تیل، هم‌بنیان‌گذار Palantir، اشاره می‌کند که پیش‌تر گفته بود هوش مصنوعی برخلاف کریپتو در هستهٔ خود کمونیستی است، زیرا مالکیت فکری خصوصی کاربران را از بین می‌برد.

تناقض جمهوری‌خواهان

این یادداشت در نهایت سیاست جمهوری‌خواهان آمریکا را واجد یک تناقض می‌خواند. به نوشته سیرواتکو، دولت ترامپ هم‌زمان با تأکید بر فردگرایی و بازار آزاد، توسعه زیرساختی را شتاب می‌دهد که به ادعای نویسنده می‌تواند داده و قدرت شناختی را در مراکز محدودی متمرکز کند. او می‌نویسد جمهوری‌خواهان در حالی که علیه «تصاحب سوسیالیستی» سخن می‌گویند، در عمل زیرساخت یک نظام فناورانهٔ متمرکز و جمع‌گرا را می‌سازند.