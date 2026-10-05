شبانه همدلی در میدان شهری اراک به رنگ افتخار؛ تجلیل از موفقیت‌های علمی و ورزشی

تجمع شبانه همدلی در میدان شهری اراک به دویست و هجدهمین قرار خود رسید و دیشب با محوریت افتخار به توانمندی‌ها، باور‌ها و موفقیت‌های علمی و ورزشی کشور، پرشور و حماسی برگزار شد.