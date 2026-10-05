شبانه همدلی در میدان شهری اراک به رنگ افتخار؛ تجلیل از موفقیتهای علمی و ورزشی
تجمع شبانه همدلی در میدان شهری اراک به دویست و هجدهمین قرار خود رسید و دیشب با محوریت افتخار به توانمندیها، باورها و موفقیتهای علمی و ورزشی کشور، پرشور و حماسی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در این تجمع، حاضران با اشاره به قهرمانی پیاپی تیم المپیاد نجوم و اخترفیزیک ایران و کسب پنج مدال طلای جهانی، و همچنین درخشش ورزشکاران کشورمان در کسب ۱۹ مدال طلای بازیهای آسیایی، این دستاوردها را غرورآفرین دانستند.
مردم همچنین نظم و امنیت شهری را مدیون تلاشهای نیروی انتظامی دانستند و حضور خود در میدان شهری را در مسیر حمایت از این اقدامات ارزیابی کردند.