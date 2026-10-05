رئیس شورای بانوان کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد اربعین گفت: «خانواده مقاوم» از جمله الگو‌های مورد نیاز جامعه امروز جهانی است که می‌تواند با پشتوانه علمی و نظری به عنوان یک الگوی جهانی معرفی شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مینو اصلانی در پیش‌نشست همایش بین‌المللی «اربعین حسینی و رسالت نبوی» با موضوع «اربعین، گفتمان مقاومت» که با حضور جمعی از استادان حوزه و دانشگاه و اندیشمندان داخلی و خارجی در تالار گفت‌وگوی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، افزود: مقالات ارائه‌شده در این نشست از نظر علمی، نوآوری و محتوا بسیار ارزشمند بود و جمع‌بندی آنها نشان می‌دهد که می‌توان از این مباحث برای تولید یک مدل و نمونه از «خانواده مقاوم» بهره گرفت.

وی با اشاره به ضرورت ارائه الگوهای اجتماعی در محور مقاومت افزود: امروز در کشورهای محور مقاومت از جمله غزه، لبنان، عراق و دیگر کشورها، خانواده‌ها در میدان عمل مفهوم مقاومت را تجربه می‌کنند و نشان می‌دهند که خانواده می‌تواند در برابر سختی‌ها و فشارهای ناشی از جنگ شناختی و چالش‌های نظام سلطه ایستادگی کند.

اصلانی ادامه داد: لازم است با بهره‌گیری از ظرفیت علمی دانشگاه‌ها، به‌ویژه دانشگاه علامه طباطبایی که در حوزه علوم انسانی جایگاه برجسته‌ای دارد، الگوی خانواده مقاوم به صورت علمی استخراج و در قالب یک نظریه به جامعه جهانی ارائه شود.

رئیس شورای بانوان کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد اربعین با بیان اینکه زمینه‌های شکل‌گیری نظریه «خانواده مقاوم» فراهم شده است، تصریح کرد: اکنون باید این مباحث در چارچوب‌های علمی، کرسی‌های نظریه‌پردازی و مجامع تخصصی مورد بررسی و دفاع قرار گیرد تا در نهایت بتواند به عنوان یک نظریه علمی در حوزه جامعه‌شناسی مطرح و در منابع علمی مورد استفاده قرار گیرد.

وی خانواده‌های ایرانی را نیز دارای ظرفیت الگوسازی برای دیگر جوامع دانست و گفت: خانواده‌های ایران اسلامی امروز برای بسیاری از جوامع به عنوان یک الگو مطرح هستند، اما ارائه این الگو به خانواده‌های نوپا و نسل‌های جدید می‌تواند در شکل‌گیری و آینده آنها نقش سرنوشت‌سازی داشته باشد.

اصلانی در ادامه به موضوع «الگوی سوم زن» اشاره کرد و افزود: الگوی سوم زن و خانواده می‌تواند راهی برای برون‌رفت از بحران زن و خانواده در جهان امروز باشد.

وی با اشاره به بازخوردهای ارائه این الگو به برخی گروه‌ها و جوامع در کشورهای مختلف اظهار کرد: در گفت‌وگو با گروه‌هایی از کشورهای مختلف، از جمله کانادا، آلمان، سوئیس و ایتالیا، این موضوع مطرح شده است که چنین الگویی می‌تواند مورد توجه قرار گیرد؛ الگویی که در آن زن نه گرفتار سودجویی و لذت‌جویی است و نه به عزلت‌نشینی روی می‌آورد، بلکه الگویی پویا، بالنده و برخوردار از حضور مؤثر در زندگی اجتماعی و خانوادگی است.

رئیس شورای بانوان کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد اربعین خاطرنشان کرد: این موضوعات از نیازهای جامعه امروز جهانی است و اربعین می‌تواند ظرفیت مناسبی برای انتقال این مفاهیم و الگوها به ملت‌ها و جوامع مختلف داشته باشد.

اصلانی با تأکید بر نقش دانشگاهیان در تولید و تبیین این نظریه‌ها گفت: با همکاری استادان و اندیشمندان دانشگاهی، می‌توان امیدوار بود که نظریه‌های برخاسته از این پژوهش‌ها به جامعه جهانی عرضه شود و اربعین به عنوان بستری برای معرفی الگوهای اجتماعی و فرهنگی نوین مورد استفاده قرار گیرد.

وی در پایان از دانشگاه علامه طباطبایی، استادان و پژوهشگران حاضر در نشست و همچنین برگزارکنندگان این پیش‌نشست قدردانی کرد و حضور اندیشمندان داخلی و خارجی را فرصتی ارزشمند برای تقویت مباحث علمی پیرامون اربعین و گفتمان مقاومت دانست.