به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مهرزاد حمیدی براساس مصوبه جلسه کمیته تعیین روسای دانشگاه‌ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی و با حکم وزیر آموزش و پرورش به مدت چهار سال به عنوان " رئیس دانشگاه فرهنگیان" کشور منصوب شد.

در این حکم آمده است:

امید است با توکل و استعانت از خداوند متعال و پیروی از منویات قائد شهید امت (قدس الله نفسه الزکیه) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و با در نظر داشتن مفاد بیانیه گام دوم انقلاب، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و قوانین و مقررات آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جلب همکاری اعضای شورای معاونان وزارت متبوع، مدیران کل آموزش و پرورش استان ها، استادان و دانشجویان و کارکنان دانشگاه و پردیس‌ها و مراکز تابعه سراسر کشور در تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های دولت " وفاق ملی"، در تربیت معلم تراز انقلاب اسلامی و توانمند سازی سرمایه انسانی وزارت آموزش و پرورش با شعار " برای ایران، برای مدرسه" موفق و موید باشید.

حمیدی، استاد تمام دانشگاه تهران است و سوابق مدیریتی و اجرایی متعددی از جمله:

عضو شورای دانشگاه فرهنگیان ۱۳۹۲ ← ۱۳۹۴

عضو شورای بررسی انجمن‌های علمی آموزشی معلمان ۱۳۹۳ ← ۱۳۹۶

عضو شورای دانشگاه فرهنگیان ۱۳۹۷ ← ۱۳۹۸

عضو گروه هماهنگی برنامه ریزی تربیت معلم

نماینده تام الاختیار وزارت آموزش و پرورش در شورای راهبری کشوری

عضو شورای برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش

عضو شورای سیاست گذاری ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی (مواد و رسانه ها)

عضو شورای سیاست گذاری و هماهنگی تحقیق و توسعه وزارت آموزش و پرورش

عضو ستاد ساماندهی منابع انسانی وزارت متبوع

عضو کمیسیون دائمی هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان

عضو شورای راهبردی برنامه ویژه مدرسه

عضو شورای بررسی انجمن‌های علمی آموزشی معلمان

عضو شورای نخبگان مرکز بسیج فرهنگیان

عضو کمیته مدیریت عملکرد وزارت آموزش و پرورش

گفتنی است؛ وی علاوه بر کارنامه مدیریتی، از پژوهشگران برجسته حوزه مدیریت ورزشی است که در سال ۱۴۰۲ به عنوان استاد برگزیده دانشگاه تهران انتخاب شد.

مهرزاد حمیدی از چهره‌های باسابقه نظام آموزشی کشور است که قریب به چهار ماه سرپرستی دانشگاه فرهنگیان کشور را برعهده داشت و در دوران مدیریتی خود همواره نگاهی تحول‌گرا و تأکید بر اجرایی‌سازی سند تحول بنیادین را داشته و تحول ساختاری و حکمرانی مبتنی بر دانشکده محوری، برنامه محوری و تضمین کیفیت، توسعه مبتنی بر مسئله محوری، تحول آموزشی، مرجعیت علمی تعلیم و تربیت و تربیت تمام ساحتی از محور‌های اصلی فعالیت ایشان بوده است.