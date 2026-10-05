صادرات پاکستان در سال مالی ۲۰۲۵-۲۰۲۶ با افزایش ۴۵ درصدی نسبت به سال مالی ۲۰۱۵-۲۰۱۶، به ۳۰ میلیارد و ۱۳۹ میلیون دلار رسید.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از «اکسپرس نیوز»؛ جاوید بلوانی هماهنگ کننده ارشد مجمع انجمن‌های صادرکنندگان سراسر پاکستان، اعلام کرد: ارزش صادرات این کشور از ۲۰ میلیارد و ۷۸۷ میلیون دلار در سال مالی ۲۰۱۵-۲۰۱۶ به ۳۰ میلیارد و ۱۳۹ میلیون دلار در سال مالی ۲۰۲۵-۲۰۲۶ افزایش یافته است.

وی با استقبال از توجه ویژه «شهباز شریف» نخست وزیر پاکستان، به افزایش صادرات گفت: برگزاری منظم نشست‌های مشورتی میان نخست وزیر و صادرکنندگان برای حل مشکلات بخش صنعت و تقویت توان رقابتی صادرات پاکستان اهمیت زیادی دارد.

به گفته بلوانی، صادرات و توسعه صنعتی از اولویت‌های دولت اسلام آباد است و نخست وزیر پاکستان در نشست‌های منظم با نمایندگان صنایع صادرات محور، مسائل و چالش‌های این بخش را بررسی می‌کند.

وی افزود: تاکید نخست وزیر بر افزایش صادرات، ارتقای کیفیت محصولات و تقویت رقابت پذیری صنایع، از محور‌های مهم سیاست اقتصادی دولت پاکستان است.

هماهنگ کننده ارشد مجمع انجمن‌های صادرکنندگان سراسر پاکستان همچنین تاکید کرد: صادرکنندگان به خوبی می‌دانند که پاکستان برای تقویت اقتصاد خود به افزایش صادرات، جذب سرمایه گذاری بیشتر، ایجاد ارزش افزوده و حضور رقابتی‌تر در بازار‌های جهانی نیاز دارد.

بلوانی همچنین درباره اظهارات اخیر نخست وزیر پاکستان در بورس این کشور درباره عملکرد برخی بخش‌های صادراتی گفت: انتشار برخی گزارش‌ها در رسانه‌ها این تصور را ایجاد کرده است که کل بخش صادرات پاکستان در افزایش صادرات ناکام بوده است، در حالیکه این برداشت با عملکرد کلی بخش صادراتی کشور مطابقت ندارد.