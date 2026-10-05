به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، وحید شادی‌نیا اظهار کرد: این حادثه ظهر امروز دوشنبه ۱۳ مهرماه در اتوبان تبریز_زنجان، نرسیده به تازه‌کند آباد، رخ داد و در پی آن سه دستگاه آمبولانس اورژانس از پایگاه‌های بستان‌آباد، سلوک و قره‌بابا به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: این حادثه ۶ مصدوم برجا گذاشت که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، توسط عوامل اورژانس به بیمارستان استاد شهریار بستان‌آباد منتقل شدند.

سخنگوی اورژانس استان خاطرنشان کرد: خوشبختانه این حادثه فوتی نداشت. علت وقوع این سانحه رانندگی در حال بررسی است.