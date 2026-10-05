به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد فراتی اظهارکرد: تامین برق مطمئن و پایدار در تابستان شرایط بسیار سختی را برای ما ایجاد کرده بود که در این بین برخی افراد مخل نظم و آرامش و آسایش شهروندان در راستای کسب منافع غیرقانونی شخصی خود از طریق دستگاه‌های استخراج رمزارز و به وسیله برق غیرمجاز اقدام به سرقت انرژی برق ساکنین کرده و زمینه بروز نوسان ولتاژ و آسیب به تجهیزات شبکه و وسایل برقی مردم را فراهم کردند.

وی افزود: با همکاری مستمر نیرو‌های انتظامی فراجا پس از بررسی و شناسایی مزارع ماینر با حکم دستگاه قضایی طی یک هفته گذشته از تعداد ۱۰ مزرعه غیرمجاز تعداد ۶۱ دستگاه استخراج رمز ارز کشف و توقیف شد.

فراتی بیان کرد: این تعداد مزرعه در مناطق کوی مندلی، کوی گلستان، کوی سادات، کوی علوی، کوی سلیم آباد، کوی گلدشت، کروشات و ملاشیه اهواز شناسایی و توقیف شده که از ابتدای اجرای طرح در سالجاری تاکنون بالغ بر هزار و ۱۰۰ دستگاه ماینر کشف و تحویل مراجع قضایی شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز ضمن تجلیل از پلیس فراجا و دستگاه قضایی خطاب به شهروندان در جهت استمرار خدمت‌رسانی برق و جلوگیری از قطع جریان آن گفت: شرکت مادر تخصصی توانیر به منظور پایداری شبکه و شناسایی و جمع‌آوری این دستگاه‌های برق‌خوار سامانه پیامکی را به شماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ جهت دریافت گزارش‌های مردمی در اختیار عموم قرار داده تا در صورت اطلاع از وجود چنین مکان‌هایی موضوع را اطلاع‌رسانی کنند و در مقابل توانیر به پاس مسئولیت‌پذیری شهروندی به کسانی که اقدام به ثبت گزارش کنند، پس از کشف و توقیف ماینر‌ها با دریافت شماره حساب بانکی، بر اساس تعداد ماینر‌های جمع‌آوری شده پاداش پرداخت خواهد کرد.