مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی از افتتاح یک مجموعه گردشگری در ساوه با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان بخش خصوصی و ایجاد اشتغال برای ۱۰ نفر همزمان با هفته گردشگری خبر داد و گفت استان مرکزی از نظر سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری در رتبه هفتم تا هشتم کشور قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ حسین محمودی در حاشیه افتتاح این محوطه گردشگری در ساوه افزود: همزمان با روز و هفته گردشگری، پروژه‌های مختلفی در حوزه گردشگری در شهرستان‌های استان مرکزی افتتاح شده یا در حال اجراست. در شهرستان‌های محلات، دلیجان، خمین و کمیجان نیز دفاتر و طرح‌های گردشگری به بهره‌برداری رسیده است.

وی ادامه داد: در شهرستان ساوه نیز یک دفتر خدمات گردشگری و یک مجموعه گردشگری در این ایام افتتاح شده است که با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی احداث شده و برای ۱۰ نفر اشتغال ایجاد کرده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی با اشاره به رویکرد هفته گردشگری امسال در حوزه آموزش‌های دیجیتال و هوش مصنوعی اظهار داشت: متناسب با این رویکرد، دوره‌های آموزشی برای فعالان حوزه گردشگری، دفاتر خدمات گردشگری، تورگردانان و سایر فعالان این بخش تعریف و برگزار شده است.

با همکاری پارک علم و فناوری، دوره آموزشی هوش مصنوعی برای فعالان گردشگری برگزار شد تا بتوانند از ظرفیت فناوری‌های نوین برای معرفی بهتر جاذبه‌ها، توسعه فعالیت‌ها و جذب گردشگران استفاده کنند.

محمودی تصریح کرد: استان مرکزی دارای ظرفیت‌های ناشناخته و کمتر معرفی‌شده‌ای در حوزه گردشگری است و استفاده از ابزار‌های نوین و آموزش‌های تخصصی می‌تواند در معرفی این ظرفیت‌ها و رونق گردشگری استان مؤثر باشد.