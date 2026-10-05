به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گیلان با اشاره به رویکرد پلیس راهور در تکریم شهروندان و تسهیل ارائه خدمات گفت: در راستای تسهیل تسویه جرایم معوق و همراهی با شهروندان، جرایم رانندگی که به دلیل دیرکرد مشمول افزایش مبلغ شده‌اند، در بازه زمانی تعیین شده به مبلغ اولیه باز می‌گردد.

سرهنگ فتح الله نصیریان بابیان اینکه شهروندان می‌توانند در این فرصت نسبت به استعلام و پرداخت جرایم خود اقدام کنند افزود: برای دریافت این خدمت، نیازی به مراجعه حضوری به واحد‌های اجرائیات و مراکز پلیس+۱۰ نیست.

وی خاطرنشان کرد: این طرح در راستای تکریم شهروندان، تسهیل امور و توسعه خدمات غیر حضوری پلیس راهور اجرا می‌شود.