۲ فیلم سینمایی ویژه مخاطبان نابینا در سی و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان آماده نمایش شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنا بر اعلام روابط عمومی جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، گروه سوینا در چهارمین همکاری با جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در سی و هشتمین دوره این رویداد، نسخه ویژه نابینایان دو فیلم این جشنواره را مناسب‌سازی کرد.

فیلم‌های سینمایی «نگهبانان خورشید» به‌کارگردانی عماد رحمانی و مهرداد مهرابی با صدای سولماز غنی و «گرگی‌خان» ساخته ساسان فجر با صدای عرفان ابراهیمی توضیح دار شد.

متن روایت‌های این نسخه از فیلم‌ها به قلم شیدا محمدطاهر رقم خورده است.

امیر سلیمانی و شیدا محمدطاهر به ترتیب ضبط فیلم‌های «گرگی‌خان» و «نگهبانان خورشید» با صدابرداری رامتین ناهید را نظارت کرده و با تدوین مسعود زرگران به سرانجام رسیده است.

بر این اساس «نگهبانان خورشید» دوشنبه ۱۳ مهر و «گرگی‌خان» سه‌شنبه ۱۴ مهر، ساعت ۱۰ صبح برای مخاطبان نابینای جشنواره نمایش داده می‌شوند.

سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان تا ۱۶ مهر سال جاری با دبیری حامد جعفری در شهر اصفهان درحال برگزاری است.