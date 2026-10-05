به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان با اشاره به اهمیت بازار تاریخی اصفهان به‌عنوان یکی از عناصر مهم بافت تاریخی شهر گفت: در حال حاضر دو طرح مطالعاتی مربوط به این مجموعه تاریخی در دست اجراست که یکی از آنها به فتوگرامتری و برداشت محور‌های اصلی بازار و دیگری به آسیب‌شناسی و ساماندهی منظر و سیمای بازار اختصاص دارد.

امیر کرم‌زاده افزود:این مطالعات می‌تواند مبنای برنامه‌ریزی‌های حفاظتی، مرمتی و مدیریت مداخلات آینده در این مجموعه تاریخی قرار گیرد.

وی ادامه داد:طرح فتوگرامتری و برداشت محور‌های اصلی بازار اصفهان با هدف مستند سازی دقیق ویژگی‌های این مجموعه و تهیه نقشه‌ها و اسناد فنی درحال اجراست و طرح دوم با موضوع آسیب‌شناسی و ساماندهی منظر و سیمای بازار تاریخی شهر اصفهان با تأکید بر راسته‌های قیصریه، چیت‌سازها، آهنگران و گلشن در حال پیگیری است.

کرم زاده بابیان اینکه این طرح تنها به شناسایی آسیب‌های موجود محدود نمی‌شود، گفت: در این مطالعه، آسیب‌های مربوط به منظر و سیمای بازار و همچنین آسیب‌های ناشی از جنگ اخیر بررسی و مجموعه‌ای از ضوابط برای ساماندهی بخش‌های مختلف بازار ارائه خواهد شد.

وی افزود: ضوابط پیش‌بینی‌شده در این طرح حوزه‌هایی همچون جداره‌ها، حجره‌ها، ورودی‌ها، درها، ویترین‌ها، تابلوها، نورپردازی، مبلمان شهری و تأسیسات را دربر می‌گیرد و در کنار آن، ضوابط مربوط به مرمت و نحوه اجرا در بازار تاریخی نیز تدوین خواهد شد.