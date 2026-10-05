به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، روابط عمومی سپاه کربلا در پی شهادت دو مأمور انتظامی مازندرانی در درگیری با اشرار مسلح در محور بمپور ـ ایرانشهر، پیام تسلیت صادر کرد.

روابط عمومی سپاه کربلا در این پیام آورده است:

شهادت، هنر مردان خدا و معراج مجاهدان راه حق است. در تقارن ایامی که به نام حماسه سازان و حافظان امنیت (هفته فراجا) مزین است، بار دیگر عطر شهادت در دیار علویان پیچید و سند افتخار دیگری بر دیوان رشادت های فرزندان غیور مازندران افزوده شد.

دست پلید و کینه توز اشرار و تروریست های کوردل که تاب دیدن ثبات و آرامش این مرز و بوم را ندارند، از آستین جنایت بیرون آمد و خون پاک دو تن از سلحشوران جان برکف نیروی انتظامی، شهیدان والامقام «استوار دوم امیرحسین قاسمی» و «گروهبان یکم نظام دست گشاده» را در آوردگاه بمپور به زمین ریخت. این دلاورمردان در خط مقدم مقابله با تباهی، جان شیرین خود را سپر بلای ملت کردند تا امنیت، این امانت گران بهای نظام اسلامی، از گزند کژاندیشان در امان بماند.

ریخته شدن خون سرخ این دو لاله مازندرانی در خاک تفتیده سیستان و بلوچستان، تجلی پیوند ناگسستنی فرزندان غیور ایران در دفاع از کیان میهن است. مجاهدانی که لباس مقدس فراجا برایشان خلعت زیبای شهادت بود و با خون خویش، شجره طیبه اقتدار کشور را آبیاری کردند.

روابط عمومی سپاه کربلا، ضمن محکومیت قاطع این اقدام کور و ددمنشانه، پرواز خونین این دو کبوتر سبکبال را به محضر حضرت بقیه الله الاعظم (عج)، فرمانده معظم کل قوا، همرزمان سلحشورشان در فرماندهی انتظامی، خانواده های صبور و سرافرازشان و قاطبه مردم شریف و ولایتمدار استان مازندران تبریک و تسلیت عرض می نماید.

بی تردید، برادران و همرزمان این شهدای عزیز در دژ مستحکم نیروهای مسلح، تقاص این خون های به ناحق ریخته را با مشتی آهنین و پاسخی کوبنده از عاملان و آمران این جنایت خواهند گرفت تا خواب را بر چشمان برهم زنندگان امنیت این مرز و بوم حرام کنند.

در پی این حمله، متأسفانه استوار دوم امیرحسین قاسمی و گروهبان یکم نظام دست‌گشاده به شهادت رسیدند و یک نفر دیگر از کارکنان انتظامی مجروح شد.