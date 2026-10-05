رئیس هیأت هاکی استان مرکزی از پایان مسابقات کشوری هاکی سالنی جام شهدای میناب با حضور ۱۶ تیم از نقاط مختلف کشور در اراک خبر داد و اعلام کرد تیم بانوان این استان در این رقابت‌ها به مقام اول دست یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ علیرضا شهرجردی با اشاره به برگزاری این مسابقات به میزبانی استان مرکزی در مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد اراک از نهم تا یازدهم مهرماه، اظهار داشت: این رقابت‌ها در دو سطح و با حضور ۱۶ تیم از سراسر کشور برگزار شد.

وی افزود: در بخش بانوان، تیم‌های اراک و تبریز در جایگاه اول ایستادند.

شهرجردی با اشاره به تلاش تیم هاکی بانوان استان مرکزی خاطرنشان کرد: در دو سال اخیر با همت اعضای تیم و برنامه‌ریزی منسجم، از قعر جدول به مقام‌های نخست رسیده‌ایم.