مدیر جهاد کشاورزی مرند با اشاره به فعالیت ۳۲ هزار و ۲۷۹ کلنی زنبور عسل در این شهرستان از آغاز سرشماری سراسری زنبورستان‌ها از دوم آبان‌ماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، اسماعیل اللهیاری گفت: این سرشماری تا ۲۹ دی‌ماه به‌صورت برخط و با استفاده از ظرفیت خوداظهاری هوشمند زنبورداران در سامانه جامع پهنه‌بندی و مدیریت داده‌های کشاورزی انجام می‌شود و رویکرد اصلی در این دوره، افزایش دقت اطلاعات و استفاده از ظرفیت خوداظهاری هوشمند زنبورداران است.

وی افزود: گردآوری آمار دقیق از تعداد کندو‌ها و کلنی‌ها، میزان تولید و وضعیت زنبورستان‌ها، مبنای برنامه‌ریزی‌های آینده، توزیع نهاده‌ها، ارائه خدمات حمایتی و تقویت جایگاه عسل مرند در بازار‌های ملی و صادراتی خواهد بود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ویژه مرند تصریح کرد: در حال حاضر ۳۲ هزار و ۲۷۹ کلنی زنبور عسل در سطح مرند فعال است که ۸۸ درصد آنها به شیوه مدرن مدیریت می‌شوند و این موضوع بیانگر ظرفیت قابل توجه شهرستان در تولید عسل باکیفیت و استاندارد است.

اللهیاری از زنبورداران شهرستان خواست در مدت اجرای سرشماری از جابه‌جایی و انتقال کندو‌های زنبور عسل خودداری کنند و گفت: همکاری زنبورداران در این زمینه نقش مهمی در افزایش دقت آمار و جلوگیری از ایجاد خلل در روند سرشماری دارد.

وی ادامه داد: اطلاعات ثبت‌شده در سامانه توسط کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و سازمان جهاد کشاورزی استان مورد صحت‌سنجی و راستی‌آزمایی قرار می‌گیرد تا اطلاعات دقیق و قابل اتکایی برای برنامه‌ریزی‌های کلان و حمایت‌های آتی از زنبورداران در اختیار باشد.