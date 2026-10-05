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فیلمهای سینمایی «نگهبانان خورشید» و «گرگیخان» برای مخاطبان نابینا در سی و هشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان توضیحدار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، گروه سوینا در چهارمین همکاری با جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان، در سی و هشتمین دوره این رویداد، نسخه ویژه نابینایان دو فیلم این جشنواره را مناسبسازی کرد.
فیلمهای سینمایی «نگهبانان خورشید» بهکارگردانی عماد رحمانی و مهرداد مهرابی با صدای سولماز غنی و «گرگیخان» ساخته ساسان فجر با صدای عرفان ابراهیمی توضیحدار شد.
شیدا محمدطاهر متن روایتهای این نسخه از فیلمها را نوشته است.
امیر سلیمانی بر ضبط «گرگیخان» و شیدا محمدطاهر بر ضبط «نگهبانان خورشید» نظارت کرده است؛ ضبط این دو اثر در استودیو شهر صدای پارسیان با صدابرداری رامتین ناهید انجام شده و مسعود زرگران، آنها را تدوین کرده است.
بر این اساس «نگهبانان خورشید» دوشنبه ۱۳ مهرماه اکران میشود و «گرگیخان» نیز سهشنبه ۱۴ مهرماه ساعت ۱۰ صبح برای مخاطبان نابینای جشنواره نمایش داده میشوند.
سیوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان تا ۱۶ مهر سال جاری با دبیری حامد جعفری در شهر اصفهان درحال برگزاری است.