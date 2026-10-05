فیلم‌های سینمایی «نگهبانان خورشید» و «گرگی‌خان» برای مخاطبان نابینا در سی و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان توضیح‌دار شد.

تهیه نسخه ویژه نابینایان ۲ اثر سینمایی جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان

تهیه نسخه ویژه نابینایان ۲ اثر سینمایی جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، گروه سوینا در چهارمین همکاری با جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، در سی و هشتمین دوره این رویداد، نسخه ویژه نابینایان دو فیلم این جشنواره را مناسب‌سازی کرد.

فیلم‌های سینمایی «نگهبانان خورشید» به‌کارگردانی عماد رحمانی و مهرداد مهرابی با صدای سولماز غنی و «گرگی‌خان» ساخته ساسان فجر با صدای عرفان ابراهیمی توضیح‌دار شد.

شیدا محمدطاهر متن روایت‌های این نسخه از فیلم‌ها را نوشته است.

امیر سلیمانی بر ضبط «گرگی‌خان» و شیدا محمدطاهر بر ضبط «نگهبانان خورشید» نظارت کرده است؛ ضبط این دو اثر در استودیو شهر صدای پارسیان با صدابرداری رامتین ناهید انجام شده و مسعود زرگران، آنها را تدوین کرده است.

بر این اساس «نگهبانان خورشید» دوشنبه ۱۳ مهرماه اکران می‌شود و «گرگی‌خان» نیز سه‌شنبه ۱۴ مهرماه ساعت ۱۰ صبح برای مخاطبان نابینای جشنواره نمایش داده می‌شوند.

سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان تا ۱۶ مهر سال جاری با دبیری حامد جعفری در شهر اصفهان درحال برگزاری است.