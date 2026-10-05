شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور، روز دوشنبه به همراه احمد کرمی، استاندار ایلام، و شماری از مدیران استانی با حضور در باغ‌موزه دفاع مقدس، به مقام شامخ شهید گمنام ادای احترام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام در این بازدید با گرامیداشت یاد شهیدان انقلاب و هشت سال جنگ تحمیلی گفت: ایلام خط مقدم پایداری ملت ایران در دوران هشت سال دفاع مقدس است.

وی بیان کرد: استان ایلام در آن دوران دشوار، نقشی بی‌همتا در نگهبانی از خاک میهن داشت.

کرمی یادآور شد: باغ‌موزه دفاع مقدس گنجینه‌ای ارزشمند و سندی گویا از دلیری و جان‌فشانی مردم این دیار مرزنشین است.

در ادامه این برنامه، مسئولان مربوطه گزارشی از روند ساخت، طراحی و بخش‌های مختلف این مجموعه فرهنگی به معاون رئیس‌جمهور ارائه کردند.

باغ‌موزه دفاع مقدس در سه هزار و ۱۰۰ متر مربع فضای سرپوشیده و ۶ هزار متر مربع فضای سبز و محوطه ساخته شده است. این مکان فرهنگی دارای ۲۴ گالری و یک تالار ویژه عشایر و ایل‌های استان است.

برای آشنایی بهتر بازدیدکنندگان، در برخی از این بخش‌ها فیلم‌های شرح جنگ در استان ایلام برای گردشگران پخش می‌شود. در محوطه روباز این باغ‌موزه نیز بخشی برای نمایش جنگ‌افزار‌ها در نظر گرفته شده است.

استان ایلام در دوران دفاع مقدس، یکی از جبهه‌های اصلی و خط مقدم نبرد بود و شهر‌ها و روستا‌های آن بار‌ها هدف هجوم دشمن قرار گرفتند. با وجود بمباران‌های پیاپی، مردم این دیار هرگز صحنه نبرد را خالی نکردند و دوشادوش رزمندگان به دفاع از کشور پرداختند.

باغ‌موزه دفاع مقدس ایلام با هدف نگهداری این تاریخ پرافتخار و انتقال آن به نسل‌های آینده ساخته شده است. این مرکز فرهنگی افزون بر نقش هنری و گردشگری، به‌عنوان پایگاه آموزشی برای ترویج فرهنگ شهادت و مقاومت در برابر هجوم دشمن عمل می‌کند.