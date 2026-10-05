به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن به نقل از چاینا دیلی؛ ماشین‌های برداشت هوشمند، ربات‌های کشاورزی و پهپاد‌های مجهز به هوش مصنوعی، در بخش‌های مختلف کشاورزی چین به کار گرفته شده‌اند.

این تجهیزات با استفاده از سامانه‌های موقعیت‌یابی دقیق، بینایی ماشین، هوش مصنوعی و داده‌های لحظه‌ای، عملیات کاشت، پایش مزارع، تشخیص وضعیت محصولات و برداشت را با دقت بیشتری انجام می‌دهند.

یکی از نمونه‌های معرفی‌شده، ربات هوشمند گرده‌افشانی است که با استفاده از فناوری یادگیری عمیق، گل‌ها را شناسایی و عملیات گرده‌افشانی را به صورت دقیق انجام می‌دهد.

چین در سال‌های اخیر استفاده از هوش مصنوعی، پهپاد‌ها و ربات‌ها را برای کاهش هزینه تولید، افزایش بهره‌وری و کاهش وابستگی به نیروی انسانی در کشاورزی گسترش داده است.