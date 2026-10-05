به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در این تجمع، دانشجویان با تأکید بر علاقه و دلبستگی خود به ایران، بر آمادگی برای دفاع از میهن و ایستادگی در برابر تهدید‌ها و جریان‌های معاند تأکید کردند.

برگزارکنندگان این تجمع هدف از برگزاری آن را ایجاد فضایی در دانشگاه برای بیان دیدگاه‌های دانشجویان و انتقال پیام عشق به ایران عنوان کردند و گفتند: دانشجویان با حضور در این برنامه تلاش دارند صدای خود را به مخاطبان داخلی و خارجی برسانند و نشان دهند که دانشگاه و دانشجوی ایرانی، نسبت به سرنوشت و آینده کشور خود احساس مسئولیت دارد.

یکی از بخش‌های این تجمع، حضور دانشجویان هنرمند و اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری بود، تعدادی از دانشجویان با استفاده از ظرفیت هنر، پیام‌های خود را در حمایت از ایران و در مخالفت با سیاست‌های استکباری بیان کردند.