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همزمان با بازگشایی دانشگاهها، تجمع دانشجویی «فداییان وطن» با حضور شماری از دانشجویان در دانشگاه بوعلی سینا همدان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در این تجمع، دانشجویان با تأکید بر علاقه و دلبستگی خود به ایران، بر آمادگی برای دفاع از میهن و ایستادگی در برابر تهدیدها و جریانهای معاند تأکید کردند.
برگزارکنندگان این تجمع هدف از برگزاری آن را ایجاد فضایی در دانشگاه برای بیان دیدگاههای دانشجویان و انتقال پیام عشق به ایران عنوان کردند و گفتند: دانشجویان با حضور در این برنامه تلاش دارند صدای خود را به مخاطبان داخلی و خارجی برسانند و نشان دهند که دانشگاه و دانشجوی ایرانی، نسبت به سرنوشت و آینده کشور خود احساس مسئولیت دارد.
یکی از بخشهای این تجمع، حضور دانشجویان هنرمند و اجرای برنامههای فرهنگی و هنری بود، تعدادی از دانشجویان با استفاده از ظرفیت هنر، پیامهای خود را در حمایت از ایران و در مخالفت با سیاستهای استکباری بیان کردند.