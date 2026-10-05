اکبر شاه بابایی پهلوان جویباری یک دستگاه پژو ۲۰۶ با وزن بیش از یک تن را با استفاده از سر و گردن، ۲۲ کیلومتر حمل کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، اکبر شاه‌بابایی پهلوان جویباری یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ با وزن بیش از یک تن را با استفاده از سر و گردن به مسافت ۲۲ کیلومتر حمل کرد.

این حرکت از شهر لاریم جویبار آغاز شد و پس از پنج ساعت و نیم حرکت بدون وقفه، در میدان کشتی این شهرستان به پایان رسید و با استقبال مردم و مسئولان ورزشی جویبار همراه شد.

اکبر شاه‌بابایی در حاشیه این برنامه گفت: پیش از اجرای این حرکت، برای ثبت آن به‌عنوان یک حرکت ورزشی، موضوع را از طریق فدراسیون ورزش‌های همگانی کشور پیگیری کردم، اما همکاری لازم در این زمینه صورت نگرفت.

وی افزود: در صورت حمایت و همراهی فدراسیون ورزش‌های همگانی، قصد دارم در مرحله بعد مسیر ۵۲ کیلومتری ساری تا جویبار را با همین شیوه طی کنم و برای ثبت این حرکت در گینس اقدام کنم.

خلیلی، رئیس اداره ورزش و جوانان جویبار نیز گفت: ثبت این حرکت ورزشی در دستور کار این اداره قرار دارد و موضوع از طریق فدراسیون ورزش‌های همگانی پیگیری خواهد شد.

وی افزود: جویبار مهد ورزش کشور است و اداره ورزش و جوانان شهرستان از ورزشکاران و پهلوانان جویباری حمایت خواهد کرد.