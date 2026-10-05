رئیس هیئت پارلمانی ایران اعزامی به تانزانیا با تأکید بر ضرورت تقویت همکاری میان کشور‌های اسلامی گفت: امنیت پایدار خلیج فارس و تنگه هرمز باید با مشارکت کشور‌های ساحلی و از مسیر گفت‌و‌گو، اعتمادسازی و مسئولیت‌پذیری مشترک تأمین شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، منوچهر متکی رئیس شورای اجرایی اتحادیه بین المجالس جهانی (IPU) در مجلس شورای اسلامی که به منظور شرکت در صدوپنجاه‌وسومین دوره اجلاس اتحادیه بین المجالس جهانی (IPU) در رأس هیئتی پارلمانی به تانزانیا سفر کرده است، پیش از ظهر امروز (دوشنبه، ۱۳ مهر) در نشست اتحادیه مجالس کشور‌های عضو سازمان همکاری اسلامی (PUIC) که در حاشیه این دور از اجلاس برگزار شد، با تأکید بر ضرورت تقویت همکاری میان کشور‌های اسلامی، گفت: امنیت پایدار خلیج فارس و تنگه هرمز باید با مشارکت کشور‌های ساحلی و از مسیر گفت‌و‌گو، اعتمادسازی و مسئولیت‌پذیری مشترک تأمین شود.

رئیس هیئت پارلمانی ایران در این نشست با اشاره به بحران‌های پیچیده و درهم‌تنیده جهان امروز، اظهار کرد: جنگ و درگیری‌های مسلحانه، بحران‌های انسانی، آوارگی و مهاجرت، تروریسم و افراط‌گرایی، ناامنی غذایی و انرژی، بحران آب و محیط زیست و فشار‌های اقتصادی، زندگی میلیون‌ها انسان را تحت تأثیر قرار داده است.

وی افزود: متأسفانه ملت‌های مسلمان بیش از بسیاری دیگر در معرض پیامد‌های جنگ، اشغال، ناامنی و بی‌ثباتی قرار دارند و از فلسطین و غزه تا دیگر نقاط بحرانی جهان اسلام، شاهد رنج غیرنظامیان، تخریب زیرساخت‌های حیاتی، آوارگی مردم و محدودیت دسترسی به خدمات اساسی هستیم.

متکی تصریح کرد: در چنین شرایطی، مسئولیت کشور‌های اسلامی و به‌ویژه مجالس کشور‌های عضو سازمان همکاری اسلامی نمی‌تواند صرفاً به ابراز نگرانی و صدور بیانیه محدود شود، بلکه باید ظرفیت‌های سیاسی، پارلمانی و دیپلماتیک خود را برای کاهش بحران‌ها و حمایت از حقوق ملت‌ها به کار گیرند.

وی با اشاره به اهمیت امنیت منطقه‌ای برای جهان اسلام ادامه داد: بخش مهمی از بی‌ثباتی در منطقه به نبود یک سازوکار فراگیر و باثبات برای همکاری و تأمین امنیت منطقه‌ای بازمی‌گردد. تحولات سال‌های اخیر نشان داده است که ناامنی در یک نقطه می‌تواند به‌سرعت به سایر کشور‌ها سرایت کند و بر امنیت انرژی، مسیر‌های تجاری، مهاجرت، اقتصاد و امنیت غذایی تأثیر بگذارد.

متکی در ادامه با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران معتقد است آینده منطقه در گرو اتحاد، همکاری و شکل‌گیری یک «منطقه قوی» است، گفت: منطقه‌ای که امنیت آن توسط کشور‌های خود منطقه تأمین شود، نه از طریق وابستگی به قدرت‌های فرامنطقه‌ای. همچنین همسایگی یک واقعیت پایدار است و هیچ کشور یا ترتیبات امنیتی پایداری نمی‌تواند امنیت یک کشور را به قیمت ناامنی کشور دیگر تأمین کند و اختلافات باید از مسیر گفت‌و‌گو و همکاری حل‌وفصل شود.

رئیس شورای اجرایی اتحادیه بین المجالس جهانی (IPU) در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به جایگاه تنگه هرمز اظهار کرد: تنگه هرمز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های دریایی جهان، جایگاهی تعیین‌کننده در امنیت، اقتصاد و ثبات منطقه و اقتصاد جهانی دارد.

وی همچنین با اشاره به اینکه نگاه جمهوری اسلامی ایران به تنگه هرمز، مسئولانه، منطقه‌محور و مبتنی بر حفظ امنیت، ثبات و منافع مشروع کشور‌های منطقه است، گفت: امنیت پایدار خلیج فارس و آبراه‌های آن را نمی‌توان صرفاً از بیرون و با رویکرد‌های نظامی و امنیتی مدیریت کرد، بلکه این امنیت باید با مشارکت کشور‌های ساحلی و از مسیر گفت‌و‌گو، اعتمادسازی، همکاری و مسئولیت‌پذیری مشترک شکل گیرد.

متکی در ادامه با بیان اینکه امنیت تنگه هرمز باید بخشی از یک معماری جامع امنیتی منطقه‌ای باشد؛ معماری‌ای که در آن همه کشور‌های ساحلی، صرف‌نظر از اندازه و قدرت خود، از جایگاه و حقوق مشروع برخوردار باشند، اظهار داشت: همکاری منطقه‌ای می‌تواند در زمینه ایمنی کشتیرانی، حفاظت از محیط زیست دریایی، مقابله با سوانح، مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان‌یافته، امداد و نجات و تبادل اطلاعات دریایی گسترش یابد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دوازدهم تأکید کرد: امنیت یک آبراه راهبردی را نمی‌توان با ناامنی در محیط پیرامونی آن و توسط یک قدرت بیرونی تضمین کرد و افزایش تنش، حضور نظامی کشور‌های دیگر و رقابت‌های امنیتی، خطر محاسبه اشتباه و تشدید بحران را افزایش می‌دهد. ما باید از منطق تقابل به سمت گفت‌و‌گو، از بی‌اعتمادی به سمت اعتمادسازی و از ترتیبات امنیتی تحمیلی به سمت همکاری‌های منطقه‌ای حرکت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به مسئله فلسطین با بیان اینکه فلسطین و غزه امروز آزمونی برای وجدان انسانی و مسئولیت جمعی ماست، عنوان کرد: آنچه در سرزمین‌های فلسطینی می‌گذرد، صرفاً یک منازعه سیاسی نیست؛ مسئله، حقوق یک ملت و تداوم یک بحران انس انی است و بدون توجه به حقوق مردم فلسطین و حق تعیین سرنوشت آنان، امنیت پایدار در منطقه شکل نخواهد گرفت.

متکی با بیان اینکه فلسطین بیش از همدردی و غزه بیش از وعده، به حمایت واقعی نیاز دارد و همبستگی اسلامی زمانی معنا پیدا می‌کند که از یک موضع مشترک در بیانیه‌ها به اراده مشترک در عمل و اقدام تبدیل شود، از کشور‌های اسلامی خواست صدای ملت‌های خود را به مجامع بین‌المللی برسانند و دولت‌های خود را به اقدامات عملی و هماهنگ برای حمایت از مردم فلسطین ترغیب کنند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم همچنین با اشاره به افزایش حمایت از آرمان فلسطین و مخالفت با جنایات علیه مردم غزه و کرانه باختری در بخش‌هایی از اروپا، نسبت به میزبانی برخی کشور‌های منطقه از مقام‌های مورد انتقاد ایران به دلیل نقش آنان در تحولات فلسطین و منطقه انتقاد کرد.

رئیس هیئت پارلمانی ایران در بخش دیگری از سخنان خود به تحریم‌ها و محدودیت‌های اعمال‌شده علیه هوانوردی غیرنظامی ایران اشاره کرد و گفت: ایالات متحده با اعمال محدودیت‌های یک‌جانبه، هواپیمای مسافربری، فرودگاه و خدمات هوایی را به ابزار فشار سیاسی تبدیل کرده است.

متکی با یادآوری اینکه در شرایطی که حقوق بین‌الملل و اصول بشردوستانه بر حمایت از غیرنظامیان و دسترسی آنان به خدمات حیاتی تأکید دارند، کشور‌های اسلامی نباید در برابر این رویکرد سکوت کنند، گفت: نباید اجازه داد اراده یک یا چند کشور به تعهدی برای سایر کشور‌ها تبدیل شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی همچنین از کشور‌هایی که محدودیت‌های یک‌جانبه را نمی‌پذیرند و به همکاری مشروع هوایی خود با ایران ادامه می‌دهند، قدردانی کرد و از اعضای PUIC نیز خواست از حفاظت از هوانوردی غیرنظامی، تضمین دسترسی بشردوستانه و مقابله با سیاسی‌سازی خدمات حیاتی حمایت کنند.

وی با اشاره به احتمال ازسرگیری حملات نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: در صورت ازسرگیری حملات نظامی آمریکا، جمهوری اسلامی ایران خود را برای پاسخی گسترده‌تر، قدرتمندتر و قاطع‌تر آماده خواهد کرد.

متکی همچنین تصریح کرد: دوران تهدید‌های بی‌هزینه به پایان رسیده است و جمهوری اسلامی ایران با هوشیاری و آمادگی همه‌جانبه، هرگونه تهدید، تجاوز یا خطای محاسباتی احتمالی را با پاسخی قاطع، فوری و بازدارنده مواجه خواهد کرد.

رئیس هیئت پارلمانی اعزامی جمهوری اسلامی ایران به تانزانیا در پایان با بیان اینکه هرگونه محاسبه غلط درباره اراده و توان جمهوری اسلامی ایران می‌تواند پیامد‌های جدی و غیرقابل بازگشتی برای عاملان و همراهان آنها در منطقه به همراه داشته باشد، خاطرنشان کرد: امنیت و حاکمیت ملی ایران قابل تعرض بدون تحمل پیامد نخواهد بود.