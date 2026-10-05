حجت الاسلام والمسلمین محمدحسین موسی‌پور، نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در حکمی سرکار خانم دکتر زهرا بهروز آذر را به سمت «رئیس ستاد مرکزی هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر»، منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، متن حکم صادره به شرح زیر است:

سلام علیکم

زن در منظومه معرفتی اسلام، حامل کرامت ذاتی انسان و برخوردار از جایگاهی ممتاز در نظام تکوین و تشریع است که در شخصیت جامع حضرت فاطمه زهرا(سلام‌الله‌علیها) در نسبت میان ایمان و معرفت، عفاف و آزادگی، مادری و تربیت، خانواده و مسئولیت اجتماعی و در دفاع از حقیقت و عدالت به کمال رسیده است. در این منظومه، زن در متن فرایند تکوین فرهنگ، تربیت نسل و استمرار هویت جامعه حضور دارد و خانواده نیز به‌مثابه نخستین کانون تکوین شخصیت، عاطفه، اخلاق و معنویت، از بنیادی‌ترین نهادهای حیات انسانی و اجتماعی به شمار می‌آید. از همین منظر، قرآن کریم پیوند خانوادگی را در شمار آیات الهی برمی‌شمارد و می‌فرماید:

«وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْکُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً»؛

آیه‌ای که نسبت زن و خانواده را در افقی فراتر از قرارداد اجتماعی، در قلمرو سکینه، مودت و رحمت و در پیوند با حکمت آفرینش تبیین می‌کند.

در گفتمان انقلاب اسلامی نیز زن مسلمان ایرانی با اتکا به این پشتوانه وحیانی و تمدنی، واجد نقشی راهبردی در صیانت از هویت فرهنگی، استحکام خانواده، تربیت نسل، تولید سرمایه اجتماعی و پیشبرد حیات علمی، فرهنگی و اجتماعی جامعه است.

از این‌رو، بزرگداشت مقام زن و روز مادر می‌تواند به عرصه‌ای برای بازشناسی سرمایه معرفتی و فرهنگی جامعه، تکریم شأن مادری، تبیین نسبت هویت زنانه با مسئولیت‌های فردی و اجتماعی، معرفی الگوهای الهام‌بخش و بازنمایی دستاوردها و ظرفیت‌های زنان در ساحت‌های گوناگون حیات اجتماعی تبدیل شود و با بهره‌گیری هوشمندانه از ظرفیت‌های علمی، فرهنگی، هنری، رسانه‌ای و مردمی، زمینه تقویت گفتمان زن مسلمان ایرانی و تحکیم پیوندهای هویتی و خانوادگی جامعه را فراهم آورد.

بر این مبنا و با عنایت به ضرورت صیانت و تعمیق گفتمان اسلامی در حوزه زن و خانواده و اهمیت هم‌افزایی و هماهنگی میان ظرفیت‌های دستگاه‌های فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، رسانه‌ای و مردمی و نظر به تعهد و تجارب ارزشمندتان ، سرکارعالی به عنوان «رئیس ستاد مرکزی هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر» منصوب می شوید.

انتظار می‌رود با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و ایجاد هماهنگی مؤثر میان دستگاه‌ها و مجموعه‌های مرتبط، ضمن تدوین و راهبری برنامه‌ای منسجم، عمیق و ناظر بر اقتضائات فرهنگی و اجتماعی روز، زمینه تبیین و ترویج مبانی هویتی و معرفتی زن مسلمان ایرانی، تکریم و تعظیم جایگاه مادر، تقویت بنیان خانواده، بازنمایی نقش زنان در پیشرفت و تعالی جامعه، معرفی الگوهای اثرگذار و الهام‌بخش و برقراری ارتباط مؤثر با نسل جدید را فراهم آورید و با فعال‌سازی ظرفیت حوزه‌های علمیه، مراکز علمی و دانشگاهی، نخبگان، رسانه‌ها، فعالان فرهنگی و تشکل‌های مردمی، به غنای محتوایی و اثربخشی اجتماعی برنامه‌های این هفته بیفزایید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و در پرتو رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای‌‌(مدّ ظله العالی) با تدبیر، ابتکار، هم‌افزایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی، زمینه تحقق رویکردی عمیق و اثرگذار در بزرگداشت مقام زن و روز مادر و تقویت گفتمان اسلامی زن و خانواده در جامعه فراهم آید.

توفیقات روزافزون سرکارعالی را در خدمت به فرهنگ و معارف اسلامی، تحکیم بنیان خانواده و اعتلای جایگاه زن مسلمان ایرانی از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.