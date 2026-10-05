به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی،فرمانده انتظامی خراسان جنوبی در برنامه‌ی پرسمان صدا و سیما گفت: پلیس تخصصی آگاهی استان یکی از پلیس‌های فعال به‌ویژه در موضوعات سرقت و جعل است که با تلاش آنان، امنیت نسبی در استان برقرار است.

سردار شجاعی‌نسب با بیان اینکه سرقت خشن، سرقت‌های گروهی و مسلحانه در سال‌های اخیر در استان نداشتیم، افزود: در سرقت اخیر طلا در بیرجند، با هوشمندی و درایت نیروی انتظامی، سارق دستگیر و تمام اموال به مال‌باخته برگشت داده شد.

وی افزود: در روز‌های اخیر نیز ۱۵ نفر که در یک نزاع دخیل بودند، در قاین دستگیر شدند.

سردار شجاعی نسب همچنین از اجرای ۴۰ برنامه در هفته انتظامی خبر داد و افزود: در زمینه پلیس گذرنامه هم به‌عنوان ششمین استان کشور، دستگاه چاپ گذرنامه را دریافت کردیم و ظرف ۱۵ دقیقه می‌توانیم گذرنامه را به افراد تحویل دهیم.