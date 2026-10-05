دویست و هجدهمین شب از تجمعات خودجوش مردمی در مناطق مختلف استان برگزار شد؛ شبی که مردم در کنار تأکید بر ایستادگی و اقتدار، از درخشش جوانان ایرانی در عرصه‌های ورزشی و علمی و مدافعان امنیت قدردانی کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، دویست و هجدهمین شب از تجمعات خودجوش مردمی در مناطق مختلف استان برگزار شد؛ تجمعاتی که به گفته برگزارکنندگان، جلوه‌ای از حضور و ایستادگی مردم در عرصه‌های مختلف است.

مردمی که خود را ایستاده در «سنگر خیابان و میدان» می‌دانند و در کنار این حضور، موفقیت جوانان ایرانی در عرصه‌های علمی و ورزشی را نیز مایه افتخار ملی عنوان می‌کنند؛ از جمله درخشش نخبگان ایران در المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک و موفقیت ورزشکاران کشور در بازی‌های آسیایی ناگویا.

در دویست و هجدهمین شب این تجمعات، ابوالفضل، ورزشکار نوجوان، میاندار جمع بود؛ نوجوانی که از کسب ۱۹ نشان طلای مسابقات آسیایی و افتخارآفرینی در میدان ورزش می‌گفت.

بزرگتر‌های حاضر نیز با همین احساس غرور ملی، موفقیت ورزشکاران و جوانان نخبه ایرانی را تبریک گفتند و آن را نشانه توانمندی نسل جوان کشور دانستند.

همزمان با هفته نیروی انتظامی، این مراسم فرصتی برای قدردانی مردم از مدافعان امنیت نیز بود؛ کسانی که تأمین امنیت را در عرصه‌های مختلف بر عهده دارند.

حاضران تأکید کردند که فرقی نمی‌کند پرچم ایران در کدام عرصه به اهتزاز درآید؛ مهم این است که این پرچم بر زمین نمی‌افتد.