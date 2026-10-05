به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، در دیدار امیدی شاه آباد معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان با آقایی معاون اعتبارات بانک کشاورزی کشور، پرداخت اعتبارات اجرای مصوبات سفر ریاست جمهوری در حوزه بانک کشاورزی،مورد تاکید قرار گرفت.

«امید امیدی شاه آباد» معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان با بیان این مطلب گفت:با توجه به اینکه اعتبارات سفر ریاست جمهوری به استان لرستان در حوزه بانک کشاورزی مبلغ ۱۲۰۰ میلیارد تومان است تقاضای پرداخت اعتبارات و تسهیلات برای اجرای طرح‌های اقتصادی استان به ویژه در حوزه کشاورزی، به بانک کشاوزی، ارائه شد.

وی افزود: براین اساس، معاون اعتبارات بانک کشاورزی، قول مساعد برای پرداخت صد درصد تسهیلات سفر در حوزه بانک کشاورزی را دادند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان اظهار کرد: همچنین در این جلسه برای رفع مشکلات بانکی گلخانه دو هکتاری هیدروپونیک شهرستان ازنا پیگیری‌های لازم انجام شد و پیش‌بینی‌های لازم برای رفع مشکل این واحد اقتصادی، صورت گرفت.