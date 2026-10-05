به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سعید توکلی با اشاره به حملات دشمن به تأسیسات گازی پارس جنوبی در ۲۷ اسفند پارسال بیان کرد: در این حملات پالایشگاه‌های سوم، چهارم، پنجم و ششم آسیب دیدند و حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب در روز از ظرفیت فرآورش گاز معادل حدود یک‌سوم تولید گاز کشور در آن مقطع از چرخه تولید خارج شد.

وی افزود: برای جبران بخشی از این ظرفیت، هم‌زمان با ایمن‌سازی و آواربرداری، طرح تولید زودهنگام در دستور کار قرار گرفت و با استفاده از ظرفیت‌های خالی سایر پالایشگاه‌های پارس جنوبی و دیگر نقاط، بخشی از ظرفیت ازدست‌رفته به چرخه تولید بازگشت.

بازگشت ۱۰۰ میلیون مترمکعب ظرفیت تولید گاز به چرخه تولید

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه در مرحله نخست، تولید زودهنگام برای چهار قطعه و بازگرداندن حدود ۱۰۶ میلیون مترمکعب در روز برنامه‌ریزی شده بود، تصریح کرد: تاکنون سه قطعه وارد چرخه شده که تعهد آنها حدود ۹۴ میلیون مترمکعب در روز بود، اما در عمل نزدیک به ۱۰۰ میلیون مترمکعب در روز ظرفیت از این مسیر به چرخه تولید بازگشته است.

توکلی از تشکیل کارگروه اجرایی بازسازی پالایشگاه‌های آسیب‌دیده پارس جنوبی خبر داد و گفت: نخستین نشست این کارگروه ۱۷ فروردین برگزار شد که تصویب راهبرد‌های اجرایی، تعیین مدل مالی و تأمین مالی طرح ها، مدیریت و کنترل روند بازسازی، بررسی پیشنهاد پیمانکاران و صدور مجوز‌های در حدود اختیارات شرکت ملی گاز ایران از وظایف مهم آن است.

وی درباره تقسیم مسئولیت بازسازی پالایشگاه‌ها توضیح داد: بازسازی پالایشگاه‌های سوم و پنجم به شرکت ملی نفت ایران و پالایشگاه‌های چهارم و ششم به شرکت ملی گاز ایران واگذار شده است. هرچند ساخت پالایشگاه در مأموریت اصلی شرکت ملی گاز ایران قرار ندارد، اما با توجه به توان تخصصی و تجربه عملیاتی این شرکت در این پالایشگاه‌ها، مسئولیت بازسازی پالایشگاه‌های چهارم و ششم به این شرکت سپرده شد تا روند بازسازی با سرعت بیشتری دنبال شود.

پالایشگاه‌ها به‌صورت مرحله‌ای وارد چرخه تولید می‌شوند

معاون وزیر نفت در امور گاز یادآور شد: نخستین ردیف کامل گازی که امسال به چرخه بازمی‌گردد، ردیف سوم پالایشگاه ششم است و پس از آن، ردیف چهارم پالایشگاه چهارم، ردیف نخست پالایشگاه چهارم و سپس ردیف نخست پالایشگاه ششم به‌صورت مرحله‌ای وارد چرخه تولید می‌شوند.

توکلی با اشاره به برگزاری ۲۴ نشست تصمیم‌گیری کارگروه اجرایی بازسازی، خبر داد: تازه‌ترین عملیات آواربرداری مربوط به پالایشگاه ششم نیز حدود دو هفته پیش پایان یافت و اکنون افزون‌بر بازسازی، بهسازی، رفع برخی موارد قدیمی و افزایش بهره‌وری واحد‌ها نیز در دستور کار قرار دارد.

وی درباره تأمین مالی طرح‌های بازسازی پالایشگاه‌های چهارم و ششم تصریح کرد: با توجه به محدودیت منابع داخلی، مدل سرمایه‌گذاری و استفاده از سرمایه خارجی در نظر گرفته شده است و قرارداد‌ها بر مبنای الگو‌های قراردادی EPCF (مهندسی، تأمین، ساخت و تأمین مالی) دنبال می‌شود.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران از استقرار داشبورد‌های مدیریتی برای پایش مستمر روند بازسازی خبر داد و گفت: پیشرفت تولید زودهنگام و عملیات بازسازی به‌صورت روزانه رصد و اقدام‌های کلیدی، وضع تولید و منابع مالی به‌صورت هفتگی گزارش می‌شود تا هرگونه چالش و انحراف، به‌سرعت برای تصمیم‌گیری به کارگروه اجرایی شرکت ملی گاز ایران یا کارگروه وزارت نفت ارجاع شود.