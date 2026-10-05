به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی دهقانی اظهار کرد: ارزش خدمات خالصانه و خداپسندانه نزد پروردگار محفوظ است و اقدامات دستگاه قضایی نباید با هدف دیده شدن و انتظار قدردانی انجام شود، بلکه بهترین ملاک سنجش عملکرد، ارتقای سطح رضایتمندی عمومی و گره‌گشایی واقعی از مشکلات مراجعان است.

وی با تأکید بر لزوم تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌ها و اجرای سریع احکام قطعیت‌یافته تصریح کرد: تأخیر بلاوجه در رسیدگی، به اعتماد عمومی خدشه وارد می‌کند؛ از این رو باید از ارجاع مکرر و صدور قرار‌های رفع نقص تحقیقاتی غیرضروری از سوی دادگاه‌ها اجتناب شود؛ از طرفی انجام تحقیقات تکمیلی و برطرف نمودن نواقص مورد نظر دادگاه توسط دادسرا‌ها جهت رسیدگی مطلوب‌تر و صدور احکام متقن و عادلانه ضروری خواهد بود، در هر صورت این فرایند باید در بازه زمانی متعارف و معقول انجام شود تا موجب اطاله دادرسی در پرونده‌ها و سرگردانی مراجعین نشود.

رئیس کل دادگستری استان خوزستان ادامه داد: تصمیمات قضایی باید مستند به قانون، شفاف و اقناع‌کننده باشد و پاسخ‌گویی به مراجعان در ملاقات‌های عمومی نیز باید منصفانه، دقیق و در چارچوب ضوابط قانونی صورت پذیرد.

لزوم پیگیری پرونده‌های تعهدات ارزی و نظارت بر بازار

وی با اشاره به پرونده‌های عدم ایفای تعهدات ارزی گفت: دادستانی مرکز استان خوزستان باید با نظارت مستمر و میدانی، آخرین وضعیت پرونده‌های تشکیل‌شده در این حوزه و میزان رفع تعهدات ارزی را پیگیری و گزارش کند.

دهقانی در ادامه به وظایف دادستان‌ها در باب صیانت از حقوق عامه اشاره کرد و افزود: نظارت مؤثر بر بازار و تأمین معیشت مردم ضرورتی اساسی است. در همین راستا، بازدید و بازرسی‌های دوره‌ای و دقیق از انبار‌های اداره‌کل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و نظارت بر وضعیت کالا‌های رسوبی در بنادر استان باید با جدیت تداوم داشته باشد تا از تضییع حقوق بیت‌المال جلوگیری به عمل آید.

حمایت از تولید و تسریع در اجرای احکام مالی

وی با تأکید بر پیگیری مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری خوزستان جهت حمایت از واحد‌های تولیدی بیان داشت: جلسات و مصوبات ستاد باید در راستای تحقق شعار سال و گره گشایی از مشکلات واحد‌های تولیدی در بخش‌های مختلف باشد. در شعب اجرای احکام مدنی و کیفری، تسریع در روند رد مال به مالباختگان و استیفای حقوق اشخاص باید با اولویت دنبال شود.

استمرار میز‌های خدمت و ارتباط بی‌واسطه با شهروندان

رئیس کل دادگستری خوزستان بر تداوم برنامه‌های ملاقات مردمی و برپایی میز‌های خدمت در مساجد و مصلی‌ها تأکید کرد و یادآور شد: حضور مسئولان قضایی در میان مردم و در بستر مساجد موجب اشراف دقیق بر مطالبات واقعی شهروندان می‌شود و بسیاری از موانع اداری و قضایی را با سرعت مرتفع می‌سازد.

کاهش ۲۸ درصدی موجودی محاکم کیفری یک

رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به آخرین وضعیت آماری عملکرد دادگستری استان عنوان کرد: با انسجام مدیریتی و اقدامات جهادی همکاران، آمار موجودی پرونده‌های دادگاه‌های کیفری یک استان خوزستان با کاهش حدود ۲۸ درصدی همراه بوده است؛ همچنین دادگستری خوزستان در بخش عمده‌ای از شاخص‌ها و اهداف برنامه‌های عملیاتی قوه قضاییه، عملکردی موفق و جایگاهی مطلوب در مقایسه با کلان استان‌های کشور داشته است.