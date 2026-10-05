نماهنگ و سرود فاخر «ناجای قهرمان»، دومین اثر گروه سرود «بر بال فرشته‌ها» تحت نظر مرکز تولیدات رسانه‌ای کانون بسیج جوانان آستانه اشرفیه و با همکاری فرماندهی وعقیدتی سیاسی انتظامی شهرستان آستانه اشرفیه در حال تولید است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، تهیه کننده سرود «ناجای قهرمان» گفت: گروه سرود «بر بال فرشته‌ها» با بهره‌گیری از ظرفیت نوجوانان هنرمند این شهرستان، تلاش کرده است تا با زبان هنر، پیوندی عمیق میان نسل جوان و آرمان‌های انقلاب اسلامی ایجاد کند.

پورقربان نیاکی افزود: این سرود با ترکیب بدیع شعر و آهنگ اثربخش به عنوان یک هنر ظرفیتی برای گسترش معارف اسلامی، ارزش‌های انقلاب اسلامی و دستاورد‌های پیشرفت کشور است لذا باید از ظرفیت این هنر ارزشمند بیشتر استفاده شود.

وی از برنامه‌ریزی برای اجرای عمومی و انتشار گسترده این اثرفاخر در فضای مجازی و رسانه‌های ملی در هفته انتظامی خبر داد.