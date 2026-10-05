نشست مدیرکل صداوسیمای خراسان رضوی با اساتید و اعضای هیئت علمی دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد، با محوریت توسعه همکاری‌های علمی و پژوهشی میان رسانه و دانشگاه، در سالن جلسات صداوسیمای خراسان رضوی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل صدا و سیمای خراسان رضوی، در این نشست با تأکید بر ضرورت بهره‌ گیری از ظرفیت‌ های علمی و پژوهشی دانشگاه گفت: صدا و سیمای خراسان رضوی برای انجام مأموریت‌های خود به پژوهش و تزریق دانش نیاز دارد و در این مسیر، تعامل با جامعه دانشگاهی و نخبگانی ضروری است.

سیدرضا حسینی‌ زاده مظلومی افزود: صدا و سیما به تنهایی نمی‌ تواند همه ابعاد پژوهش را دنبال کند و به همین دلیل باید از ظرفیت استادان، متخصصان و نخبگان دانشگاهی در حوزه‌ های مختلف استفاده کرد.

وی، پژوهش را یکی از الزامات تولید برنامه‌ های اجتماعی دانست و اظهار کرد: تولید برنامه‌ های اثرگذار در حوزه‌ های اجتماعی نیازمند بهره‌ گیری از دانش متخصصان در کنار ظرفیت‌ های هنری است و این امر با همکاری جامعه علمی و هنری محقق می‌ شود.

حسینی‌ زاده مظلومی با اشاره به ظرفیت‌ های دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد گفت: از رسانه انتظار می‌ رود در حوزه علوم انسانی و الهیات، حرف‌های نو و ایده‌ های تازه داشته باشد و اگر قرار است در کشور اتفاقی در این حوزه رخ دهد، باید در این زمینه پیش‌ قدم باشیم.

وی همچنین بر اهمیت استفاده از ظرفیت دانشگاه در تولید برنامه‌ های مناسبتی تأکید کرد و افزود: صدا و سیما در مناسبت‌ هایی مانند ماه مبارک رمضان مأموریت دارد ویژه‌ برنامه‌ هایی متناسب با سلیقه و نیاز مردم تولید کند و این هدف زمانی بهتر محقق می‌ شود که پیش از تولید، نشست‌ های علمی و تخصصی با استادان دانشگاه برگزار شود.

مدیرکل صدا و سیمای خراسان رضوی ادامه داد: همکاری میان رسانه و دانشگاه نباید محدود به یک برنامه یا یک موضوع خاص باشد، بلکه می‌ توان از ظرفیت علمی استادان در مراحل مختلف پژوهش، ایده‌ پردازی و تولید برنامه‌ های رسانه‌ ای استفاده کرد.

حسینی‌ زاده مظلومی با اشاره به آغاز همکاری صدا و سیمای خراسان رضوی با مفاخر دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد در قالب برنامه «نگارستان» گفت: این همکاری می‌ تواند آغازی برای یک تعامل پربار و مستمر میان رسانه و جامعه دانشگاهی باشد.

در این نشست همچنین استادان و اعضای هیئت علمی دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد، دیدگاه‌ ها و پیشنهادهای خود را درباره ظرفیت‌ های همکاری علمی، پژوهشی و رسانه‌ ای با صدا و سیمای خراسان رضوی مطرح کردند.