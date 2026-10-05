دیدار المحرق بحرین و گل‌گهر ایران در رقابت‌های سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا به عمان منتقل شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار تیم‌های المحرق بحرین و گل‌گهر ایران در چارچوب رقابت‌های هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا ۲ به میزبانی المحرق در کشور عمان برگزار خواهد شد.

این موضوع امروز قطعی شده و به باشگاه گل‌گهر اعلام شده، مسئولان این تیم در تلاش هستند تا اقتصادی‌ترین مسیری که به کیفیت فنی بازیکنان لطمه نزند را برای رسیدن به کشور عمان انتخاب کند و در حال بررسی این موضوع هستند.

به دلیل شرایط موجود و کارشکنی بحرینی‌ها در صدور ویزا، کنفدراسیون فوتبال آسیا دستور به برگزاری این بازی در زمین ثالث داده و این بازی در عمان برگزار خواهد