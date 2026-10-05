حسین ساروخانی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما درباره اعطای تسهیلات حمایتی به صنایع کوچک و متوسط افزود: براساس توافق وزارت صمت و اتاق ایران، قرار است منابعی به سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران اختصاص یابد.

وی با بیان اینکه حدود ۹۶ هزار واحد صنعتی کوچک در کشور فعال هستند، گفت: با توجه به تعداد و گستردگی این واحدها، تأمین نیازهای فناورانه صنایع کوچک برای افزایش بهره‌وری ضروری است.



عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران درباره نحوه پرداخت تسهیلات به واحدهای کوچک افزود: ابتدا باید این حمایت‌ها در قالب دستورالعمل یا آیین‌نامه اجرایی تدوین و ابلاغ شود و سپس کف و سقف تسهیلات هر واحد به‌طور دقیق مشخص و شرایط پرداخت تسهیل شود.



ساروخانی گفت: از حدود ۹۵ هزار واحد تولیدی، بیشتر واحدها با مشکل سرمایه در گردش مواجه هستند؛ به این معنا که نیروی کار آماده فعالیت است و بسیاری از واحدها ابزار و مواد اولیه مورد نیاز را در اختیار دارند، اما به دلیل کمبود سرمایه در گردش نمی‌توانند تولید کنند.

وی با بیان اینکه تولید اکنون در شرایط اضطراری قرار دارد، افزود: اگر تسهیلات سرمایه در گردش با بازپرداخت یک‌ساله پرداخت شود، نمی‌تواند نیاز واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی را تأمین کند؛ بنابراین مدت بازپرداخت باید افزایش یابد و حداقل سه‌ساله با نرخ سود پایین‌تر باشد.