به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، داریوش ناصررحیمی در نشست با خبرنگاران با تبریک فرارسیدن روز ملی روستا و عشایر به معرفی ظرفیت‌های این جامعه پرداخت و اظهار داشت: نمایشگاه بین‌المللی روز روستا و عشایر از ۱۶ تا ۱۹ مهرماه در تهران دایر است و همکاران امور عشایر استان بوشهر نیز با برپایی سیاه‌چادر، عرضه محصولات بومی و معرفی صنایع دستی عشایری حضور پررنگی در این رویداد دارند.

مدیر امور عشایر استان بوشهر با بیان اینکه بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۸ و سامانه ثبت‌مبنایی، ۴۳۳۰ خانوار عشایری با جمعیت ۱۹ هزار نفر در استان حضور دارند، افزود: تمامی این عشایر از ایل جلیل قشقایی و در قالب ۶ طایفه هستند که به مدت ۷ ماه از سال در مناطق قشلاقی استان بوشهر سکونت دارند؛ مناطق ییلاقی این عشایر شامل استان‌های فارس و اصفهان است و در استان بوشهر نیز عشایر در شهرستان‌های دشتستان، دشتی، تنگستان، دیر، دیلم و جم مستقر می‌شوند که در این میان دشتستان با اختصاص بیش از ۷۰ درصد جمعیت، بیشترین شمار عشایر استان را در خود جای داده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی جامعه عشایری، تصریح کرد: عشایر بوشهر حدود ۳۶۰ هزار رأس دام سبک در اختیار دارند و ۵۰ درصد از مراتع استان معادل ۶۰۰ هزار هکتار برای تعلیف و چرای دام در اختیار آنان است. خروجی این تلاش تولید سالانه حدود ۶۵۰۰ تن گوشت قرمز، ۲۵۰۰ تن شیر، ۵۰۰ تن عسل و ۳۰۰۰ متر مربع انواع صنایع دستی است که نشان از نقش بسزای آنان در زنجیره تأمین امنیت غذایی دارد.

ناصررحیمی با تأکید بر خدمات‌رسانی مستمر به خانوار‌های عشایری، یادآور شد: آبرسانی سیار و بهسازی راه‌ها از اولویت‌های حیاتی مدیریت امور عشایر است؛ به‌گونه‌ای‌که در یک سال گذشته پنج‌هزار و ۸۰۰ نوبت آبرسانی سیار با تانکر‌های اختصاصی انجام گرفت و ۱۷۰ مخزن ذخیره آب نیز توزیع شد.

مدیر امور عشایر استان بوشهر با اشاره به حمایت‌های مالی و اشتغال‌زایی عشایر اظهار داشت: سال گذشته از محل بند ۷۱ تبصره ۱۵ بودجه سال ۱۴۰۴، ۴۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات به عشایر پرداخت شد و امسال نیز اعتباری افزون بر ۵۰ میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات اشتغال خرد عشایری به استان تخصیص یافته است.

وی با اشاره به فعالیت شبکه تعاونی‌های عشایری، افزود: در حال حاضر ۸ شرکت تعاونی در شهرستان دشتی و ۸ شرکت تعاونی در شهرستان دشتستان زیر نظر اتحادیه استانی فعال هستند که مسئولیت تأمین و توزیع کالا‌های اساسی نظیر آرد، سوخت و نهاده‌های دامی را بر عهده دارند. سالانه دوهزار و ۵۰۰ تن آرد بر اساس سامانه ثبت‌مبنایی میان عشایر توزیع می‌شود و در یک سال اخیر نیز حدود ۱۴۰ تن انواع نهاده دامی شامل جو و کنسانتره در دسترس دامداران قرار گرفته است.

ناصررحیمی با تشریح طرح‌های عمرانی اجراشده تصریح کرد: از محل اعتبارات تملک دارایی‌ها و عوارض ارزش افزوده، اقدامات مؤثری صورت گرفته است که ساخت ۷ مخزن ذخیره آب با اعتبار ۵۵ میلیارد ریال، اجرای یک کیلومتر آسفالت با اعتبار ۳۵ میلیارد ریال، زیرسازی مسیر به طول ۳ کیلومتر با اعتبار ۱۵ میلیارد ریال، بازگشایی ۹ کیلومتر راه عشایری با هزینه ۸۰ میلیارد ریال و ساخت ۵ دستگاه آب نما به حجم ۱۳۰۰ متر مربع با اعتبار ۱۳۰ میلیارد ریال از مهم‌ترین این طرح‌ها است.

مدیر امور عشایر استان بوشهر با اشاره به پیش‌بینی‌های هواشناسی پیرامون پدیده ال‌نینو و احتمال وقوع سیلاب‌های پاییزه در آبان همزمان با زمان ورود عشایر، اظهار کرد: جلسه‌های هماهنگی مدیریت بحران برگزار و مکاتبات لازم با مدیریت بحران استانداری و دستگاه‌های امدادی نظیر هلال‌احمر، راهداری، شبکه بهداشت و درمان و نیروی انتظامی برای آمادگی حداکثری انجام شده است. همچنین در نشست مشترک اخیر در استان اصفهان، پیشنهاد دادیم به‌منظور پیشگیری از هرگونه خسارت جانی و مالی و جلوگیری از برخورد با بارندگی‌های فصلی، تاریخ ورود عشایر به استان بوشهر از ۱۵ آبان به تاریخ دیگری متناسب با شرایط اقلیمی تغییر و اصلاح شود.

وی با بیان اینکه حوزه‌های فرهنگی و آموزشی همواره مورد توجه این مجموعه بوده است، افزود: اعزام مبلغان دینی در ایام فاطمیه، حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن، مشارکت و برپایی مواکب سیاه‌چادر در مراسم تشییع رهبر شهید در قم و مشهد، خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی و مشارکت در برنامه‌های اجتماعی و یادمان شهدای عشایر از جمله این اقدامات است؛ به‌ویژه در پی حادثه جنگ رمضان که منجر به شهادت ۴ تن از اعضای یک خانواده عشایر در شهرستان دشتی شد، مراسم بدرقه، تشییع و بزرگداشت آنان برگزار و خسارات وارده به دام‌ها و تأسیسات مسکونی به مراجع مربوطه گزارش شد.

ناصررحیمی در پایان با اشاره به ساماندهی مدارس عشایری و برنامه‌های توسعه‌ای آینده، یادآور شد: با وجود اینکه مدارس عشایری زیر نظر آموزش و پرورش استان فارس فعالیت می‌کنند، اما سرکشی و پشتیبانی مستمر از آنها جریان دارد؛ چنانکه ۲ مدرسه از حالت چادری به اتاقک بهسازی شد و با همکاری اداره‌کل نوسازی مدارس، کانکس‌های جدید آموزشی نیز در روز‌های آینده نصب خواهد شد. علاوه بر این، ارتقای سوادآموزی با انعقاد تفاهم‌نامه با آموزش و پرورش و توسعه اشتغال‌های نوین نظیر کشت گیاهان دارویی و زنبورداری در دستور کار قرار دارد.