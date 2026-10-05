به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مجموعه‌ای از برنامه‌های جهادی و طرح‌های محرومیت‌زدایی با حضور گروه‌های جهادی در نقاط مختلف شهرستان میاندورود اجرا شد.

سید اسحق جبار فلاحی مسئول بسیج سازندگی میاندورود گفت: این برنامه‌ها با محوریت گروه‌های جهادی و با هدف خدمت‌رسانی و رفع بخشی از نیاز‌های مردم در مناطق مختلف شهرستان اجرا شده است.

وی افزود: در روستای اوسا، اردوی جهادی و برنامه محرومیت‌زدایی با محوریت گلزار شهدا برگزار و در روستای دارابکلا نیز نمایشگاه اقتصاد مقاومتی برای معرفی ظرفیت‌های این حوزه برپا شد.

فلاحی ادامه داد: غبارروبی گلزار شهدای شهر سورک با حضور گروه‌های جهادی نیز از دیگر برنامه‌های اجراشده بود.

مسئول بسیج سازندگی میاندورود گفت: در روستای برگه، یک خانه محروم افتتاح و یک طرح اقتصاد مقاومتی شامل واحد پرواربندی بره ۵۰ رأسی به بهره‌برداری رسید و همزمان خدمات ویزیت رایگان به مردم ارائه شد.

وی همچنین از برگزاری رزمایش اقتدار و جان‌فدا در شهر سورک خبر داد و افزود: گروه‌های جهادی و گردان جهادگران عاشورایی در این رزمایش حضور داشتند.

فلاحی گفت: در روستا‌های انجیل‌نسام و جامخانه نیز رزمایش توزیع بسته‌های لوازم‌التحریر برگزار شد و پایگاه اسوه در شهر سورک نیز در تجمعات شبانه فعالیت خود را دنبال کرد.

وی با اشاره به اجرای این برنامه‌ها در هفته دفاع مقدس افزود: فعالیت‌های جهادی و خدمت‌رسانی محدود به مناسبت‌های خاص نیست و گروه‌های جهادی شهرستان تلاش می‌کنند با تداوم حضور در میدان خدمت، نیاز‌های مردم را شناسایی و برای رفع آنها اقدام کنند.

مسئول بسیج سازندگی میاندورود گفت: ظرفیت گروه‌های جهادی، خیرین و مجموعه‌های مردمی می‌تواند در پیشبرد برنامه‌های محرومیت‌زدایی و خدمت‌رسانی مؤثر باشد و بسیج سازندگی شهرستان از این ظرفیت‌ها برای استمرار فعالیت‌های جهادی در طول سال استفاده خواهد کرد.