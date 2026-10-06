کودکان و نوجوانان به مدت چهار روز در نهمین المپیاد فیلم‌سازی، پای تمرین و تجربه آمده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛در المپیاد فیلم سازی دوربین فقط یک ابزار نیست؛ پنجره‌ای رو به آینده کودکان امروز است که سازندگان فردا هستند.

تمرین فیلم سازی، فرصتی برای تحرک، خلاقیت و پرورش استعداد‌هایی است که می‌آموزند با نگاه خودشان جهان را ببینند، روایت کنند و بسازند.

کودکان و نوجوانان به مدت چهار روز، در نهمین جشنواره فیلم‌سازی، پای تمرین و تجربه آمده‌اند؛ هدف المپیاد فیلم سازی در حاشیه سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، ساخت قاب‌های تازه از خلاقیت و خیال است.

هر قاب فیلم، یک تجربه، هر ایده، یک قدم برای پرورش استعدادهاست، هنرآموزان پویایی که امروز روایت کردن را می‌آموزند و فردا، خودشان روایتگر آینده باشند.