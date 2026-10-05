فرمانده قرارگاه منطقه‌ای کربلا و ارشد نظامی جنوب غرب، در پیامی به مناسبت فرا رسیدن هفته فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، ضمن ادای احترام به شهدای والامقام و جانبازان سرافراز فراجا، تأکید کرد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همواره پشتیبانی همه‌جانبه از فرماندهی انتظامی خوزستان را اولویت راهبردی خود دانسته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار خادم سیدالشهدا در این پیام فرارسیدن هفته فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را فرصتی مغتنم برای تجلیل از مجاهدت‌های خالصانه، شبانه‌روزی و بی‌دریغ جان‌برکفانی دانست که حافظان امنیت، آرامش و نظم عمومی در سراسر کشور هستند.

متن کامل پیام سردار خادم سیدالشهدا فرمانده قرارگاه منطقه‌ای کربلا نیروی زمینی سپاه به شرح زیر است.

بسم الله الرحمن الرحیم

با ادای احترام به شهدای والامقام و جانبازان سرافراز فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و استان شهید پرور خوزستان اعلام می‌گردد قرارگاه منطقه‌ای کربلا نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همواره پشتیبانی همه جانبه از فرماندهی انتظامی خوزستان را اولویت راهبردی خود می‌داند.

فرارسیدن هفته فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فرصتی مغتنم برای تجلیل از مجاهدت‌های خالصانه، شبانه روزی و بی دریغ جان برکفانی است که حافظان امنیت، آرامش و نظم عمومی در سراسر کشور هستند؛ پلیس جمهوری اسلامی ایران نماد اقتدار هوشمندی و در عین حال رأفت و خدمتگزاری بی منت به مردم است دلاور مردان و شیرزنان فرماندهی انتظامی استان خوزستان و کشور پهناور ایران اسلامی در خط مقدم مواجهه با تهدید‌ها، مبارزه با اشرار و سوداگران مرگ، حفاظت و حراست از مرز‌های جغرافیایی و زیست امن اجتماعی همواره با بذل جان و ایثارگری امنیتی پایداری، نظم و انضباط اجتماعی و آسایشی فراگیر را برای آحاد ملت ایران به ارمغان آورده‌اند.

از درگاه خداوند متعال توفیقات روز افزون رزمندگان غیور سبزپوش فرماندهی انتظامی و نیرو‌های شجاع و دلیر مسلح استان خوزستان را در مسیر تحقق تدابیر فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت الله العظمی سید مجتبی خامنه‌ای مدظله العالی و خدمت به ملت شریف ایران را مسئلت دارم.