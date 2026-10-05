رئیس کمیته فرهنگی آموزشی اربعین حسینی اربعین را بازتولید حافظه تاریخی مقاومت و سرمایه اجتماعی فراملی معرفی و آن را در معارف وحیانی قرآن و تاریخ اسلام ریشه دار دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت الاسلام احمدی در پیش نشست همایش بین المللی اربعین حسینی و رسالت نبوی گفت: امروز بحث تمدنی مقاومت این نوید را می‌دهد که آیین‌های مذهبی می‌توانند معیاری برای روایت مشترک، بازتولید هویت و ایجاد هویت‌های جدید و جمعی باشند و این هویت جدید می‌تواند عناصر جدیدی را خلق کند. در غرب به دلیل گسست‌های اجتماعی و فردگرایی افراطی، برای تولید سرمایه اجتماعی، جشنواره‌ها و مسابقات متعدد برگزار می‌کنند؛ اما ما در اربعین سرمایه اجتماعی را فراتر از یک ملت تولید می‌کنیم. این آیین امروز به رویدادی جهانی تبدیل شده و می‌تواند معیاری برای روایت مشترک، بازتولید هویت و ایجاد هویت‌های جمعی جدید باشد.

وی با اشاره به ریشه‌های قرآنی و تاریخی مقاومت افزود: اربعین ریشه در معارف وحیانی، قرآن کریم و حافظه تاریخی اسلام دارد.

احمدی با بیان اینکه همه ما در توجه به تاریخ اسلام، یکی از صفحات درخشان تاریخ را در بحث مقاومت پیامبر اسلام (ص) مشاهده می‌کنیم، گفت: پیامبر چه در جنگ‌ها و چه در بحث دفاعی، از خود مقاومت نشان دادند؛ مقاومت پیامبر پیش از هجرت در شعب ابیطالب و پس از آن در سه سالی که دعوت عمومی شد، همه پایداری‌ها و مقاومت‌هایی است که در حافظه تاریخی ما جای گرفته و نمی‌توانیم پیامبر را جدا از این تصور کنیم.

وی با اشاره به اینکه تاریخ صدر اسلام مشحون از این نکات درخشان است، گفت: خداوند در قرآن در دو جا بشارت داده است؛ یکی نسبت به جهاد و دیگری نسبت به شهادت. یعنی روشن‌ترین صفحه و بهترین نتیجه پس از سختی و مشکل، بشارت به شهادت و جهاد است. قرآن می‌فرماید: کسانی که گفتند خداوند پروردگار ماست و سپس استقامت کردند، یعنی ادامه این توحید عملی، استقامت است و خداوند بشارت کمک خود را می‌دهد.

رئیس کمیته فرهنگی آموزشی اربعین با بیان اینکه عاشورا بر مقاومت ایمانی مبتنی بر وحی بنا شده است، گفت: امام حسین (ع) از همان روز اول فرمود کسی که در مکتب پیامبر است و خانواده‌ای پاک و پاکیزه دارد قرآن و دین به او چنین اجازه‌ای نمی‌دهد که با ظلم بیعت کند و زیر بار ذلت برود.

وی افزود: دشمن امام را بین بیعت و ذلت و بین جنگ و شمشیر مخیر کرد؛ امام می‌دانستند که پایان این راه شهادت است، اما نخواستند زیر بار ذلت بروند. دال مرکزی این تفکر، عزت طلبی و نپذیرفتن ظلم است؛ امروز این دال مرکزی در دنیا پذیرفته شده و در حال گسترش است.

حجت الاسلام احمدی با تبیین نسبت اربعین با این تفکر گفت: اولین و مهمترین نکته این است که اربعین بازتولید حافظه تاریخی در نسبت با مقاومت صدر اسلام است که در جریان عاشورا صورت گرفته است.

وی اربعین را پرچم برافراشته امام حسین (ع) و عاشورا دانست و افزود: با تلاش حضرت زینب کبری (س) و امام سجاد (ع) بود که معانی بلند مقاومت، جهاد، ایستادگی و عزت طلبی با حرکت اربعین بازتولید شد.

رئیس ستاد فرهنگی آموزشی اربعین حسینی با اشاره به بُعد تمدنی و مقاومتی این آیین خاطرنشان کرد: امروز بحث تمدنی مقاومت این نوید را می‌دهد که آیین‌های مذهبی می‌توانند معیاری برای روایت مشترک، بازتولید هویت و ایجاد هویت‌های جدید و جمعی باشند و این هویت جدید می‌تواند عناصر جدیدی را خلق کند.

حجت الاسلام احمدی اربعین را تولیدکننده سرمایه اجتماعی فراتر از یک ملت توصیف کرد و گفت: در غرب به دلیل گسست‌های اجتماعی و فردگرایی افراطی، برای تولید سرمایه اجتماعی، فستیوال ها، جشنواره‌ها و مسابقات متعدد برگزار می‌کنند؛ اما ما در اربعین سرمایه اجتماعی را فراتر از یک ملت تولید می‌کنیم.

وی افزود: اقوام و مذاهب مختلف از عرب و عجم، ترک و فارس، شیعه و سنی در کنار هم جمع می‌شوند و این یک سرمایه اجتماعی فراملی تولید می‌کند.

رئیس کمیته فرهنگی آموزشی اربعین با اشاره به اینکه این همبستگی ذهنیت‌های منفی تاریخی را کنار زده است، تصریح کرد: ما هشت سال با رژیم عراق جنگیدیم، اما امروز در کنار هم کار می‌کنیم؛ اربعین این اتفاق را رقم زد و آن ذهنیت‌های منفی تاریخی را حذف کرد.

وی با اشاره به ابعاد زیبایی شناختی، اجتماعی و فرهنگی اربعین گفت: اربعین تولیدات جدیدی خلق کرده که قبلاً نبود؛ از جمله شکل گیری حلقه‌ها و انجمن‌های هنری، آیین‌های جدید و آیین‌های نمایشی متعدد که خود به رخداد‌های راهبردی تبدیل شده‌اند. این آیین‌ها می‌توانند هویت جدیدی بسازند، روایت جدیدی ایجاد کنند و به بازتولید هویت قبلی کمک کنند.