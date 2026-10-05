بانوان ووشوکار استان یزد در نخستین دوره رقابت‌های ووشو سنتی قهرمانی کشور انتخابی تیم ملی، با کسب ۴۱ مدال شامل ۱۱ طلا، ۱۵ نقره و ۱۵ برنز درخشیدند؛ سهم رده‌های سنی کودکان و نونهالان نیز ۱۸ مدال بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، نخستین دوره رقابت‌های ووشو سنتی بانوان قهرمانی کشور انتخابی تیم ملی با حضور بیش از ۴۵۰ ورزشکار از سراسر کشور به میزبانی تهران برگزار شد و تیم منتخب استان یزد با کسب ۴۱ مدال رنگارنگ، یکی از تیم‌های موفق این رقابت‌ها بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، کاروان ۳۵ نفره بانوان منتخب استان یزد با هدایت فنی الهه محمدعلیان و سرپرستی زینب رحیمی در چهار رده سنی پایه و جوانان در مسابقات ووشو سنتی قهرمانی کشور انتخابی تیم ملی حضور یافت و در مجموع ۱۱ مدال طلا، ۱۵ مدال نقره و ۱۵ مدال برنز به دست آورد.

در بخش مدال‌های طلا، معصومه کهدویی با کسب دو مدال، سیده نیایش حسینی با دو مدال و مها طالبی با دو مدال، به همراه مریم شرافت، زهرا دهقانپور، ایدا شبانی، فاطمه سادات دهقانی محمدآبادی و فاطمه زارع روی سکوی نخست ایستادند.

در بخش نقره نیز سارا پوراسماعیلی، فاطمه جعفری ندوشن با دو مدال، ملیکا روانروی، فاطمه برزگری بنادکوکی، پریسا توکل، مریم ثابت با دو مدال، فاطمه یاوری با دو مدال، الناز معینی، محیا رضایی، ثمین کمالی اردکانی، مریم شرافت و سحر میربوطالبی موفق به کسب مدال شدند.

همچنین الهام طالبی طاحونه، ملیکا روانروی، آلینا دهقان چناری، مبینا شیخ محمدآبادی با دو مدال، سارا پوراسماعیلی، آوینا دهقانی محمدآبادی با دو مدال، ثمین کمالی اردکانی، طاهره پور تقی مجومرد با دو مدال، ستایش جعفری، محیا رضایی، ایدا شبانی و شایلین سادات حسینی نیز مدال برنز این رقابت‌ها را به دست آوردند.

یکی از نکات قابل توجه عملکرد تیم یزد، کسب ۱۸ مدال توسط ورزشکاران رده‌های سنی کودکان و نونهالان بود؛ موفقیتی که نشان‌دهنده توجه به استعدادیابی و پشتوانه‌سازی در ووشوی استان یزد است.

عملکرد ورزشکاران رده‌های پایه در این رقابت‌ها همچنین زمینه شناسایی استعداد‌های برتر برای حضور در اردو‌های تیم ملی را فراهم کرده است.

رئیس هیئت ووشو استان یزد با اشاره به عملکرد بانوان ووشوکار استان یزد در این مسابقات، برنامه‌ریزی، همراهی خانواده‌ها و تلاش مربیان را از عوامل این موفقیت عنوان کرد.

محمدجعفرپور گفت: هیئت ووشو استان یزد برای نخستین بار و با هدف حمایت از ورزشکاران رده‌های پایه، هزینه‌های اعزام تیم به این رقابت‌ها را تقبل کرد تا ورزشکاران بدون دغدغه مالی در مسابقات قهرمانی کشور حضور پیدا کنند.

وی افزود: نفرات برتر این رقابت‌ها جواز حضور در اردو‌های تیم ملی را به دست خواهند آورد و موفقیت ورزشکاران خردسال و نونهال یزدی می‌تواند پشتوانه‌ای برای حضور این استان در رقابت‌های ملی و بین‌المللی آینده باشد.

رئیس هیئت ووشو استان یزد همچنین از کسب ۹۶ مدال کشوری توسط ووشوکاران استان یزد در کمتر از سه ماه خبر داد.

به گفته جعفرپور، این آمار حاصل حضور ورزشکاران یزدی در رقابت‌های مختلف کشوری و نتیجه برنامه‌ریزی و فعالیت جامعه ووشوی استان است.