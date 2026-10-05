مسئولان شهرستان آمل و بخش دابودشت با حضور در منزل شهید نظام دست‌گشاده، از خانواده این شهید مدافع امنیت دلجویی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مسئولان شهرستان آمل و بخش دابودشت با حضور در منزل شهید نظام دست‌گشاده، با خانواده این شهید مدافع امنیت دیدار و از آنان دلجویی کردند.

شهید نظام دست‌گشاده، متولد دوم آذر ۱۳۸۱ و اهل روستای سراج‌محله بخش دابودشت آمل بود که در جریان درگیری نیرو‌های انتظامی با اشرار مسلح در محور بمپور ـ ایرانشهر استان سیستان و بلوچستان به شهادت رسید.

پدر شهید در این دیدار گفت: خدا را هزاران مرتبه شکر می‌کنم که فرزندم به آرزوی دیرینه‌اش رسید و به سعادت شهادت نائل شد؛ هرچه خدا بخواهد همان می‌شود و ما در برابر خواست الهی راضی هستیم.

مادر شهید نیز با اشاره به سختی‌هایی که برای بزرگ کردن فرزندش کشیده بود، گفت: خیلی سختی کشیدم تا پسرم به اینجا رسید؛ خیلی وقت‌ها برای مدرسه و درس خواندن با پای پیاده از روستا به شهر می‌رفت و حالا نمی‌دانم چگونه دوری پسرم را تحمل کنم.

وی افزود: پسرم خیلی خوب بود و همه اهالی محل دوستش داشتند؛ اهل عبادت و بندگی خدا بود و همیشه به نماز و انجام واجباتش اهمیت می‌داد.

مادر شهید ادامه داد: خودش همیشه به من می‌گفت مادر، اگر من شهید شدم ناراحت نشو و صبر داشته باش.

در این درگیری، استوار دوم امیرحسین قاسمی، متولد هشتم خرداد ۱۳۸۱ و اهل شهرستان ساری نیز به شهادت رسید و یک نفر دیگر از کارکنان انتظامی مجروح شد.

استوار دوم امیرحسین قاسمی در فرماندهی انتظامی شهرستان بمپور و شهید نظام دست‌گشاده نیز در این منطقه خدمت می‌کردند.

عملیات برای شناسایی و دستگیری اشرار مسلح ادامه دارد و جزئیات بیشتر این حادثه از سوی مسئولان اعلام خواهد شد.

زمان برگزاری مراسم تشییع، وداع و خاکسپاری شهید نظام دست‌گشاده نیز متعاقباً از سوی مسئولان شهر آمل و بخش دابودشت اعلام خواهد شد.