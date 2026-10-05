معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان از باز بودن تمامی محورهای اصلی، فرعی و روستایی استان با وجود بارش‌های اخیر در مناطق شمالی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مرتضی بهداروندی اظهار کرد: با وجود بارش‌های اخیر در نواحی شمالی و مرتفع خوزستان، تمامی محورهای مواصلاتی استان باز است و تردد در آنها به صورت عادی و روان جریان دارد.

وی افزود: ۳۴ گروه راهداری شامل ۲۹۰ نیروی انسانی و ۲۲۰ دستگاه ماشین‌آلات سبک و سنگین در قالب گشت‌های ثابت و سیار در محورهای مواصلاتی استان مستقر و در آماده‌باش کامل هستند.

معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان ادامه داد: این نیروها با هدف مقابله با مخاطرات احتمالی ناشی از شرایط جوی و خدمت‌رسانی به کاربران جاده‌ای در محورهای استان حضور دارند و در صورت بروز مشکل یا انسداد، برای بازگشایی مسیرها در کوتاه‌ترین زمان اقدام خواهند کرد.

بهداروندی با اشاره به پیش‌بینی‌های هواشناسی و احتمال تداوم ناپایداری‌های جوی، از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورها مطلع شوند و در صورت نیاز با سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌های استان تماس بگیرند.

در روزهای اخیر نیمه شمالی و مناطق مرتفع خوزستان تحت تاثیر ناپایداری‌های جوی و بارش‌های رگباری قرار گرفته است؛ سازمان هواشناسی نیز برای نیمه شمالی استان نسبت به بارش، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت هشدار داده بود و در ایذه نیز شاهد بارندگی قابل توجه و آبگرفتگی برخی معابر بود.