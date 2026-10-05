رئیس دانشکده فناوری‌های نوین دانشگاه علم و صنعت با اشاره به پیشتازی دانشگاه در حوزه فناوری فضایی گفت: این دانشگاه از پیشگامان علمی و دانشگاهی کشور در عرصه فضاست و در سال‌های گذشته، با راه‌اندازی مراکز تحقیقاتی فناوری فضایی، نخستین دانشکده و نخستین گروه آموزشی فضایی کشور، نقش مهمی در تربیت نیروی انسانی متخصص این حوزه داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ جلالی، رئیس دانشکده فناوری‌های نوین دانشگاه علم و صنعت افزود: طراحی، ساخت و پرتاب نخستین ماهواره‌های دانشگاهی کشور نیز با مشارکت محققان و مراکز تحقیقاتی دانشگاه انجام شده و به‌زودی نخستین دانش‌آموختگان دوره دکتری مهندسی فضایی کشور از این دانشگاه فارغ‌التحصیل می‌شوند.

جلالی, تربیت نیروی انسانی متخصص را یکی از نیازهای اساسی صنعت فضایی کشور دانست و بر حمایت سازمان فضایی ایران از ظرفیت‌های دانشگاهی در این زمینه تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به برگزاری دومین مراسم گرامیداشت هفته جهانی فضا در دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: این مراسم امسال با رویکردی متفاوت و با حضور فناوران و فعالان حوزه فضایی برگزار می‌شود تا دانشگاه بتواند بیش از گذشته در این عرصه نقش‌آفرینی کند.

رئیس دانشکده فناوری‌های نوین دانشگاه علم و صنعت با اشاره به حوادث و جنگ اخیر و آسیب‌های واردشده به مراکز علمی کشور افزود: با وجود این حوادث، دانشگاه‌ها با سربلندی و استقامت به مسیر علمی خود ادامه داده‌اند و پیشرفت‌های حوزه فضایی، نمادی از تبدیل دانایی به توانایی و دانش به فناوری است.

جلالی تأکید کرد: مسیر توسعه فناوری فضایی کشور با تکیه بر دانش بومی، ظرفیت استادان، دانشجویان، فناوران و حمایت دستگاه‌های مسئول، با قدرت بیشتری ادامه خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ جلالی، رئیس دانشکده فناوری‌های نوین دانشگاه علم و صنعت افزود: طراحی، ساخت و پرتاب نخستین ماهواره‌های دانشگاهی کشور نیز با مشارکت محققان و مراکز تحقیقاتی دانشگاه انجام شده و به‌زودی نخستین دانش‌آموختگان دوره دکتری مهندسی فضایی کشور از این دانشگاه فارغ‌التحصیل می‌شوند.

جلالی، تربیت نیروی انسانی متخصص را یکی از نیاز‌های اساسی صنعت فضایی کشور دانست و بر حمایت سازمان فضایی ایران از ظرفیت‌های دانشگاهی در این زمینه تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به برگزاری دومین مراسم گرامیداشت هفته جهانی فضا در دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: این مراسم امسال با رویکردی متفاوت و با حضور فناوران و فعالان حوزه فضایی برگزار می‌شود تا دانشگاه بتواند بیش از گذشته در این عرصه نقش‌آفرینی کند.

رئیس دانشکده فناوری‌های نوین دانشگاه علم و صنعت با اشاره به حوادث و جنگ اخیر و آسیب‌های واردشده به مراکز علمی کشور افزود: با وجود این حوادث، دانشگاه‌ها با سربلندی و استقامت به مسیر علمی خود ادامه داده‌اند و پیشرفت‌های حوزه فضایی، نمادی از تبدیل دانایی به توانایی و دانش به فناوری است.

جلالی تأکید کرد: مسیر توسعه فناوری فضایی کشور با تکیه بر دانش بومی، ظرفیت استادان، دانشجویان، فناوران و حمایت دستگاه‌های مسئول، با قدرت بیشتری ادامه خواهد یافت.