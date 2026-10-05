به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاخص کل بورس تهران در معاملات امروز ۱۳ مهر ۱۴۰۵ با افزایش ۰.۰۹ درصدی و ۶ هزار و ۸۴۱ واحدی به ۷ میلیون و ۷۹۰ هزار واحد رسید. در ابتدای شروع معاملات شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۰.۱۳ درصدی و افزایش ۲ هزار و ۶۹۰ واحدی در سطح ۲ میلیون و ۶۵ هزار واحد ایستاد.

بر اساس آمار معاملات، امروز ۹۹۰ میلیارد تومان پول از سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی خارج شد، اما در برخی گروه‌ها شاهد ورود پول بودیم از جمله صندوق‌های اهرمی، صندوق‌های سهامی.

همچنین ارزش معاملات بورس در پایان دادوستد‌های امروز به ۴۳ هزار و ۹۳۸ میلیارد تومان رسید.

امروز در مجموع ۵۹ درصد بازار معادل حدود ۵۰۰ نماد در محدوده‌ی مثبت معامله شدند.