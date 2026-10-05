به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، غلامرضا گودرزی در جلسه ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی و مبنای ۱۴۰۵ آذربایجان غربی که به صورت ویدئو کنفرانس و با حضور رئیس مرکز آمار ایران و فرماندار شهرستان‌های ۲۰ گانه استان در سالن اجتماعات شهید نیکخواه استانداری برگزار شد افزود: در سرشماری امسال استفاده از داده‌های دستگاه‌های اجرایی اهمیت ویژه‌ای دارد و بخش قابل توجهی از اطلاعات مورد نیاز از سامانه‌های موجود دریافت می‌شود.

رئیس مرکز آمار ایران ادامه داد: استفاده از شیوه غیرحضوری موجب کاهش حجم عملیات می‌شود و تلاش داریم اطلاعات جمعیتی استان با کیفیت و دقت لازم تکمیل شود.

گودرزی با اشاره به ضرورت شناسایی گروه‌های مختلف جمعیتی گفت: در این فرآیند جمعیت شناور، عشایر و سایر گروه‌هایی که ممکن است اطلاعات آنها در سامانه‌های موجود کامل نباشد، مورد توجه قرار می‌گیرند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری آذربایجان غربی نیز در این جلسه گفت: اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنای ۱۴۰۵ مهمترین رویدار کشور در سال جاری است.

خضر کاک درویشی اجرای دقیق سرشماری نفوس و مسکن را یکی از الزامات برنامه‌ریزی برای توسعه استان دانست و بر ضرورت مشارکت و همراهی مردم در اجرای این طرح تاکید کرد.

وی با اشاره به اینکه این طرح از ابتدای مهرماه با رویکردی جدید و همزمان با سایر استان‌های کشور در استان اجرا می‌شود اظهار کرد: در سال‌های گذشته سرشماری به‌صورت حضوری انجام می‌شد، اما در این دوره قرار است بر اساس رویه جدید و بر اساس اطلاعات سامانه‌های بر خط و در بخشی به صورت میداین اجرا گردد که انتظار داریم مردم نهایت همکاری را با ماموران سرشماری انجام دهند.

کاک درویش افزود: مبنای برنامه‌ریزی و توسعه استان، تصمیم‌گیری درباره اشتغال، حوزه بهداشت و درمان و همچنین تعیین زیرساخت‌های مورد نیاز، به اطلاعات دقیق و درست از وضعیت جمعیت و مسکن نیاز دارد که اگر با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و همکاری مردم استان این سرشماری با دقت بالا اجرا شود می‌توان انتظار داشت آذربایجان غربی در آینده مسیر توسعه بیشتری را طی کند.

وی با تاکید بر اینکه مسئولیت اجرای سرشماری نفوس و مسکن در شهرستان‌ها بر عهده فرمانداران است تاکید کرد: فرمانداران موظف هستند تمامی امکانات مورد نیاز اجرای سرشماری را فراهم کرده و در ارتباط تنگاتنگ با سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان متولی اجرای سرشماری، برنامه ریزی لازم را در این زمینه انجام دهند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان غربی نیز در این جلسه گفت: داده‌های خروجی از سرشماری نفوس و مسکن مبنای اصلی برنامه ریزی در سطح مختلف مدیریتی است.

رضا علی نژاد افزود: داده‌های به‌دست‌آمده از این سرشماری، مبنای اصلی نگارش اسناد بالادستی، اسناد آمایش سرزمین، برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و تصمیم‌گیری در سایر سطوح برنامه‌ریزی کشور خواهد بود.

وی اظهار کرد: مقدمات لازم برای اجرای این طرح ملی با انجام سرشماری آزمایشی در سال ۱۴۰۴ و همچنین اصلاح و به‌روزرسانی نقشه‌های شهری و روستایی فراهم شده است.

رضا علی نژاد در ادامه به تمایز این سرشماری با سرشماری‌های گذشته اشاره کرد و افزود: ویژگی برجسته این سرشماری، بهره‌گیری از داده‌های استخراج‌شده از بانک‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی است و غالب اطلاعات به روش ثبتی‌مبنا گردآوری می‌شود و عملیات میدانی نیز صرفاً به‌صورت محدود و مکمل اجرا خواهد شد.

وی با تأکید بر اهمیت زیربنایی نتایج این طرح تصریح کرد: داده‌های به‌دست‌آمده از این سرشماری، مبنای اصلی نگارش اسناد بالادستی، اسناد آمایش سرزمین، برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و تصمیم‌گیری در سایر سطوح برنامه‌ریزی کشور خواهد بود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در پایان، بر لزوم همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی مرتبط با هدف استخراج آماری دقیق، صحیح و اتکاپذیر تأکید کرد.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز در این جلسه به تشریح اقدامات صورت گرفته در راستای تامین زیرساخت‌های اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنای ۱۴۰۵ استان اشاره کرد و گفت: برای این سرشماری تعداد ۲۸۲۷ حوزه شهری و روستایی در کل استان حوزه بندی شده است که از این تعداد به ۵ درصد از خانوار‌ها جهت تکمیل پرسشنامه و اخذ اطلاعات مراجعه حضوری خواهد شد.

اردشیر یوسف زاده افزود: تعدا خانوار‌های پیش بینی شده جهت مراجعه حضوری حدود ۵۵ هزار خانوار می‌باشد که از این تعداد ۳۶ هزار خانوار شهری و ۱۹ هزار خانوار روستایی می باشد.

وی اظهار کرد : پیش بینی شده است در استان 104 مامور آمارگیر جهت اخذ اطلاعات حضوری به درب منازل مردم مراجعه کنند و اطلاعات مربوط به مشخصات فردی، شغل و فعالیت، مسکن و امکانات، مهاجرت، سواد و تحصیلاتف مکان و اطلاعات تماس را اخذ نمایند.